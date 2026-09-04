Receta de matambre tiernizado en la parrilla: carne de asado muy tierna y dorada

El matambre es uno de los cortes preferidos de las personas a la hora de hacer un asado. Pero para que la gente pueda disfrutarlo en su máximo esplendor y asegurase una terneza perfecta, hay que abrir bien los ojos y poner manos a la obra, sobre todo antes de que llegue a la parrilla.

Este preciado corte de carne del asado se puede cocinar rápido y fácil, a fuego fuerte, siempre y cuando se aplique algún método que garantice que salga blandito por dentro y dorado por fuera.