Receta de matambre tiernizado en la parrilla: carne de asado muy tierna y dorada

Uno de los cortes de carne que mejor salen en la parrilla, es el matambre. Este manjar del asado puede salir duro si no se la cocina aplicando un método para tiernizarlo. Para lograrlo, es recomendable seguir alguna de estas tres técnicas y alcanzar una receta con un sabor y textura increíble.
El matambre es uno de los cortes preferidos de las personas a la hora de hacer un asado. Pero para que la gente pueda disfrutarlo en su máximo esplendor y asegurase una terneza perfecta, hay que abrir bien los ojos y poner manos a la obra, sobre todo antes de que llegue a la parrilla.
Este preciado corte de carne del asado se puede cocinar rápido y fácil, a fuego fuerte, siempre y cuando se aplique algún método que garantice que salga blandito por dentro y dorado por fuera.
El matambre no es un corte de carne fácil de cocinar a la parrilla, por su fino espesor o por el simple hecho de que provenga de un animal que solo ofrezca una textura dura.
Receta de matambre tiernizado a la parrilla
Si se llevan a cabo algunos de estos tres métodos, el matambre saldrá hecho una manteca:
- La primera técnica de la receta y la más conocida, es sumergir el matambre en una fuente con leche. Extender el matambre lo más que se pueda y se cubre con este producto lácteo en su totalidad. Dejar reposar por unas 12 horas en la heladera, para luego llevar a la parrilla y dorar del lado de la grasa por 15 minutos. Terminar la cocción del otro lado, apenas otros minutos.
- Otra técnica consiste en cocinar previamente el matambre en el horno con leche. Colocar la carne con la grasa hacia abajo en una fuente y cocinar por 2 horas con leche, quedando listo para llevar a la parrilla. Cocinar por unos minutos hasta lograr el dorado perfecto. La terneza de este corte con este método, está garantizada.
- Otra manera no tan conocida y que es muy efectiva para ablandar el matambre del asado, es colocar un licuado de ananá por encima. Esta fruta posee bromelina, una enzima que rompe las fibras y tiene un poder mayor que la caseína, una fosfoproteína que contiene la leche. Dejar reposar por 2 horas, limpiar bien con papel absorbente y llevar a la parrilla para cocinar a fuego fuerte.