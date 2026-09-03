Cómo aumentar la masa muscular: los 7 alimentos naturales para sumar a la dieta de todos los días

2. Salmón y sus grasas saludables

El salmón combina proteínas de alta calidad con grasas saludables, entre ellas los ácidos grasos omega-3. Por eso puede formar parte de una dieta orientada a acompañar la actividad física y favorecer una alimentación equilibrada.

3. Huevos para sumar proteínas

Los huevos son otro de los alimentos que pueden incorporarse fácilmente a la alimentación diaria. Aportan proteínas, vitaminas y minerales, y son una alternativa práctica para sumar nutrientes vinculados al mantenimiento de la masa muscular.

4. Leche para acompañar la recuperación

La leche aporta proteínas como la caseína y el suero, además de calcio y otros nutrientes. Los lácteos pueden formar parte de una dieta variada y aportar proteínas necesarias para mantener y reparar los tejidos del organismo.

5. Palta, una fuente de grasas saludables

La palta aporta grasas monoinsaturadas, potasio y vitamina E. Si bien no es un alimento particularmente rico en proteínas, puede complementar una alimentación equilibrada y aportar energía y nutrientes importantes dentro de una dieta destinada a mejorar la composición corporal.

6. Frutos secos para sumar proteína vegetal

Los frutos secos aportan proteínas de origen vegetal, grasas saludables y minerales como el magnesio. Almendras, nueces, maní y otras variedades pueden incorporarse en cantidades adecuadas a diferentes comidas y colaciones.

7. Tofu, una alternativa vegetal

El tofu, elaborado a partir de soja, es una fuente de proteína vegetal que puede resultar especialmente útil para quienes siguen una alimentación vegetariana o vegana. También aporta minerales y puede combinarse con verduras, cereales y legumbres para crear comidas completas.

Alimentación y entrenamiento, una combinación clave

Incorporar estos alimentos puede ayudar a construir una alimentación variada, pero aumentar la masa muscular requiere más que sumar un producto determinado. El entrenamiento de fuerza, el descanso adecuado y una ingesta energética y proteica acorde a las necesidades individuales son factores importantes. La cantidad de proteínas necesaria puede variar según la edad, el nivel de actividad y los objetivos de cada persona.

Una dieta para ganar músculo debería adaptarse a cada persona, especialmente cuando existen enfermedades o necesidades nutricionales específicas. Por eso, ante un objetivo concreto de aumento de masa muscular, es recomendable consultar con un profesional de la nutrición.