Pionono casero: la receta para un bizcochuelo perfecto con 6 ingredientes y en 8 minutos

La preparación lleva pocos ingredientes y requiere apenas unos minutos de horno. La clave está en lograr una mezcla aireada y cocinar el bizcochuelo el tiempo justo para que quede tierno y pueda enrollarse sin romperse. Una vez frío, se puede rellenar con dulce de leche, mermelada, crema o frutas para preparar un postre, o con atún, jamón, queso, aceitunas y verduras para una comida salada.

Entre las recetas de cocina casera, el pionono se destaca por su enorme versatilidad. Puede convertirse en una torta de cumpleaños, un arrollado para compartir en una reunión familiar o una preparación sencilla para acompañar el mate o el café. Además, permite adaptar el relleno según los gustos y los ingredientes disponibles en casa.