Pionono casero: la receta para un bizcochuelo perfecto con 6 ingredientes y en 8 minutos

El pionono casero es una de esas recetas clásicas que nunca pasan de moda y que resultan mucho más fáciles de hacer de lo que parece. Se trata de un bizcochuelo fino, flexible y esponjoso, perfecto para preparar tanto opciones dulces como saladas sin necesidad de comprar la masa en la panadería.
La preparación lleva pocos ingredientes y requiere apenas unos minutos de horno. La clave está en lograr una mezcla aireada y cocinar el bizcochuelo el tiempo justo para que quede tierno y pueda enrollarse sin romperse. Una vez frío, se puede rellenar con dulce de leche, mermelada, crema o frutas para preparar un postre, o con atún, jamón, queso, aceitunas y verduras para una comida salada.
Entre las recetas de cocina casera, el pionono se destaca por su enorme versatilidad. Puede convertirse en una torta de cumpleaños, un arrollado para compartir en una reunión familiar o una preparación sencilla para acompañar el mate o el café. Además, permite adaptar el relleno según los gustos y los ingredientes disponibles en casa.
Preparar pionono casero también es una buena alternativa para ahorrar dinero y tener siempre a mano una base que sirve para diferentes comidas. Con una masa fina, suave y fácil de manipular, esta receta se convierte en un comodín de la cocina argentina, ideal para resolver tanto una celebración como una cena rápida y deliciosa.
Receta para hacer pionono casero fácil y económico
Ingredientes:
- Azúcar, 40 g
- Huevos, 4 unidades
- Esencia de vainilla, 1 cda
- Harina, 40 g
- Miel, 1 cda.
- Sal fina, 1/2 cda.
Cómo se hace el pionono casero: la receta paso a paso
- Primero, bate los huevos con el azúcar y la miel hasta lograr el punto letra. Luego, agrega sal y esencia de vainilla.
- A continuación, tamiza la harina e integra a la preparación anterior, dentro de la batidora a baja velocidad.
- Después, lleva la masa a una placa de 50 por 30 centímetros, aproximadamente, forrada con papel manteca y enmantecada.
- Cocina el bizcochuelo en el horno a 190ºC por 8 minutos. Retira y desmolda inmediatamente sobre una rejilla. Cuando enfríe, retira el papel.
- Por último, conserva el pionono casero en un lugar fresco y seco. De lo contrario, puedes rellenarlo y enrollarlo (reserva envuelto en papel film).
Rellenos para un pionono
El pionono es un bizcochuelo delgado que sirve para preparar tortas o arrollados. Así pues, muchas panaderías suelen ofrecer la torta Balcarce o de cumpleaños, mientras que las mamás argentinas elaboran arrollados de atún o de dulce de leche durante la época veraniega.
Te dejamos algunos rellenos para aprovechar el pionono casero y hacer un arrollado:
- Jamón y queso
- Atún, queso crema y morrones
- Dulce de leche y nueces
- Crema y frutas (durazno, frutillas...)
En pocas palabras
- Pionono casero: Receta fácil y económica de bizcochuelo flexible para rellenos dulces o salados.
- Preparación rápida: Con 6 ingredientes y 8 minutos de horno, se logra una masa ideal para enrollar.
- Versatilidad culinaria: Base perfecta para tortas, arrollados o acompañamientos de mate y café.