Cómo hacer Empanadas de berenjena: la receta vegetariana, dietética y con un relleno cremoso

La clave de estas empanadas está en cocinar correctamente la berenjena antes de preparar el relleno. Al asarla, saltearla o cocinarla hasta que quede bien tierna, pierde parte de su amargor y adquiere una textura suave que se integra perfectamente con el resto de los ingredientes. Para potenciar el sabor, se pueden sumar ajo, pimienta, pimentón, orégano o las especias preferidas de cada cocinero.

Dentro de las recetas de empanadas vegetarianas, esta preparación se destaca por ser práctica y versátil. El relleno puede utilizarse tanto para empanadas cerradas tradicionales como para preparar canastitas, y también admite diferentes combinaciones según los ingredientes disponibles en casa. Quienes quieran una preparación más intensa pueden incorporar queso, mientras que una versión vegana puede realizarse sin ingredientes de origen animal.