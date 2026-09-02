Cómo hacer Empanadas de berenjena: la receta vegetariana, dietética y con un relleno cremoso

Las empanadas de berenjena son una alternativa deliciosa y sencilla para quienes buscan incorporar más verduras a sus comidas. Esta receta permite preparar un relleno sabroso, cremoso y lleno de textura, ideal para disfrutar en familia o para sumar una opción vegetariana al menú semanal. La berenjena puede combinarse con cebolla, morrón, queso y diferentes especias para conseguir un sabor irresistible.
La clave de estas empanadas está en cocinar correctamente la berenjena antes de preparar el relleno. Al asarla, saltearla o cocinarla hasta que quede bien tierna, pierde parte de su amargor y adquiere una textura suave que se integra perfectamente con el resto de los ingredientes. Para potenciar el sabor, se pueden sumar ajo, pimienta, pimentón, orégano o las especias preferidas de cada cocinero.
Dentro de las recetas de empanadas vegetarianas, esta preparación se destaca por ser práctica y versátil. El relleno puede utilizarse tanto para empanadas cerradas tradicionales como para preparar canastitas, y también admite diferentes combinaciones según los ingredientes disponibles en casa. Quienes quieran una preparación más intensa pueden incorporar queso, mientras que una versión vegana puede realizarse sin ingredientes de origen animal.
Receta para hacer Empanadas de berenjena
Ingredientes:
- 2 cebollas
- 4 berenjenas cortadas en cubos
- 1 tomate en cubitos (o 1 morrón en cubos, salteado)
- 100 g de mozzarella
- 1 cda. de aceite
- 12 tapas de empanadas
- Sal y pimienta, a gusto
Cómo preparar la receta de empanadas de berenjena: el paso a paso
- Primero, en una sartén con una cucharada de aceite, cocina los cubos de berenjena con la cebolla picada. Salpimienta y deja enfriar.
- A continuación, mezcla la berenjena cocida con el tomate y el queso mozzarella en cubos. Suma sal y un chorrito de aceite en caso de ser necesario.
- Luego, forma las canastitas con las tapas de empanadas o forma empanadas clásicas cerradas con el relleno anterior.
- Para terminar, hornea las empanadas de berenjena en el horno a 200º C durante 20 minutos o hasta que queden doradas.
Trucos caseros
- Escurre bien la berenjena después de cocida, para que el relleno no humedezca la masa.
- Añade hierbas frescas como albahaca o perejil al relleno para un toque de fresco.
En pocas palabras
- Empanadas de berenjena: Receta vegetariana, dietética y cremosa para el menú semanal.
- Clave del relleno: Cocinar la berenjena hasta que esté tierna y combinarla con especias.
- Preparación: Hornear las empanadas a 200°C por 20 minutos hasta que estén doradas.