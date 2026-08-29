Empanadas de HUMITA: la receta fácil con un relleno cremoso de choclos y queso

Las empanadas de humita son una de las recetas más sabrosas de la cocina argentina y una excelente opción para disfrutar en familia. Con un relleno cremoso preparado a base de choclos, cebolla, pimiento, tomate y albahaca, esta preparación combina una masa dorada con un interior suave y lleno de sabor.
Para hacer estas empanadas, el secreto está en cocinar los choclos procesados junto con las verduras hasta conseguir una preparación espesa y cremosa. Se pueden cocinar al horno para obtener una versión más liviana o también freírse, según el gusto de cada comensal.
Ingredientes para hacer las empanadas de humita
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24 discos de masa para empanadas
12 choclos
4 cebollas medianas
2 pimientos rojos o verdes
Tomate
6 cucharadas de aceite de oliva
Queso a gusto
Hojas de albahaca
4 cucharadas de azúcar
Pimentón, ají molido y sal
Procedimiento para hacer empanadas de humita
- Primero, pelá los choclos, rallalos o cortá los granos y procesalos con un chorrito de agua o leche. Por otro lado, calentá el aceite en una olla y rehogá la cebolla picada hasta que quede transparente. Agregá el pimiento y el tomate cortados y condimentá.
- Luego incorporá el choclo procesado y mezclá bien. Sumá la albahaca y el azúcar y cociná a fuego medio, revolviendo constantemente, hasta obtener un relleno cremoso y espeso. Dejá enfriar.
- Finalmente, colocá el relleno frío sobre los discos de masa, agregá cubitos de queso y cerrá las empanadas de humita con un repulgue. Cocinalas en el horno hasta que estén doradas. También podés optar por freírlas.
Las empanadas de humita son una alternativa deliciosa y fácil de preparar para disfrutar en cualquier momento. Con el sabor de los choclos y un relleno bien cremoso, esta receta es perfecta para compartir y llevar a la mesa un clásico que nunca falla.
En pocas palabras
- Empanadas de humita: Receta argentina con relleno cremoso de choclos, cebolla y pimientos.
- Preparación: El secreto es cocinar el relleno hasta que espese, pudiendo hornearse o freírse.
- Ingredientes clave: Choclos, masa para empanadas, cebollas, pimientos, tomate, albahaca y queso son esenciales.
Resumen generado por Thinkindot AI