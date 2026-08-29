Empanadas de HUMITA: la receta fácil con un relleno cremoso de choclos y queso

Para hacer estas empanadas, el secreto está en cocinar los choclos procesados junto con las verduras hasta conseguir una preparación espesa y cremosa. Se pueden cocinar al horno para obtener una versión más liviana o también freírse, según el gusto de cada comensal.

Ingredientes para hacer las empanadas de humita

24 discos de masa para empanadas

12 choclos

4 cebollas medianas

2 pimientos rojos o verdes

Tomate

6 cucharadas de aceite de oliva

Queso a gusto

Hojas de albahaca

4 cucharadas de azúcar

Pimentón, ají molido y sal

Procedimiento para hacer empanadas de humita

Primero, pelá los choclos, rallalos o cortá los granos y procesalos con un chorrito de agua o leche. Por otro lado, calentá el aceite en una olla y rehogá la cebolla picada hasta que quede transparente. Agregá el pimiento y el tomate cortados y condimentá. Luego incorporá el choclo procesado y mezclá bien. Sumá la albahaca y el azúcar y cociná a fuego medio, revolviendo constantemente, hasta obtener un relleno cremoso y espeso. Dejá enfriar. Finalmente, colocá el relleno frío sobre los discos de masa, agregá cubitos de queso y cerrá las empanadas de humita con un repulgue. Cocinalas en el horno hasta que estén doradas. También podés optar por freírlas.

Las empanadas de humita son una alternativa deliciosa y fácil de preparar para disfrutar en cualquier momento. Con el sabor de los choclos y un relleno bien cremoso, esta receta es perfecta para compartir y llevar a la mesa un clásico que nunca falla.