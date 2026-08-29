Receta de la torta alfajor de maicena: lleva 10 ingredientes y se hace en 25 minutos

Esta receta se caracteriza por una masa suave y delicada, acompañada por un abundante relleno de dulce de leche repostero. La combinación de sabores y texturas convierte a esta torta en una opción irresistible para disfrutar en familia.

Preparar la torta alfajor de maicena es una excelente manera de darle una vuelta de tuerca a uno de los postres más queridos de la cocina argentina. Con ingredientes sencillos y un paso a paso fácil de seguir, estas recetas permiten conseguir un resultado delicioso y perfecto para compartir.