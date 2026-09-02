Cómo hacer Mousse de chocolate con claras de huevo: la receta con solo 3 ingredientes

Para preparar esta mousse no hace falta tener grandes conocimientos de pastelería. Con chocolate, huevo y azúcar se puede conseguir un postre elegante, cremoso y perfecto para cualquier ocasión. Las claras montadas aportan el aire necesario para lograr esa textura ligera y espumosa que caracteriza a una buena mousse.

El resultado es un postre equilibrado, donde el chocolate es el verdadero protagonista. Además, la preparación es rápida y requiere pocos pasos, por lo que esta receta resulta ideal para sorprender a familiares o invitados sin pasar horas en la cocina.