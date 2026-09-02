Merluza al roquefort: la receta fácil para un pescado sabroso en 30 minutos

El protagonista de esta preparación es, por supuesto, la merluza, un pescado de sabor suave que combina muy bien con salsas cremosas. En este caso, el queso roquefort aporta intensidad, cremosidad y un sabor característico que transforma por completo el plato.

Recetas con pescado: merluza al roquefort sabrosa y en 30 minutos

La merluza al roquefort, para los amantes del pescado, es una de las recetas perfectas para el almuerzo o la cena. Esta comida lleva muy pocos ingredientes y se prepara en media hora.