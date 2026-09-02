Merluza al roquefort: la receta fácil para un pescado sabroso en 30 minutos

La merluza al roquefort es una de esas recetas que parecen mucho más elaboradas de lo que realmente son. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, se puede preparar un plato delicioso para quienes disfrutan del pescado y buscan una alternativa diferente para el almuerzo o la cena.
El protagonista de esta preparación es, por supuesto, la merluza, un pescado de sabor suave que combina muy bien con salsas cremosas. En este caso, el queso roquefort aporta intensidad, cremosidad y un sabor característico que transforma por completo el plato.
Recetas con pescado: merluza al roquefort sabrosa y en 30 minutos
La merluza al roquefort, para los amantes del pescado, es una de las recetas perfectas para el almuerzo o la cena. Esta comida lleva muy pocos ingredientes y se prepara en media hora.
Te dejo mi receta fácil y rápida (porque no me gusta pasar demasiado tiempo en la cocina) de la merluza al roquefort para cuatro personas. ¿Qué necesitás?
Ingredientes:
- 4-5 filetes de merluza
- 4 papas medianas
- 200 gramos queso roquefort
- 200 centímetros cúbicos de crema de leche
- 80 gramos manteca
- Sal y pimienta
Cómo preparar Merluza al roquefort: mi receta fácil, paso a paso
- Para comenzar, lava y pela las papas, córtalas en rodajas finas y colócalas en una fuente para horno sin aceite ni nada.
- A continuación, salpimienta los filetes de merluza a gusto y apóyalos sobre el colchón de papas.
- Luego, corta el queso roquefort junto con la manteca y agrega los ingredientes sobre el pescado y las papas.
- Cocina en horno moderado hasta que las papas y los filetes de merluza estén tiernos, durante 20 minutos aproximadamente.
- En ese momento, incorpora la crema de leche y lleva la merluza al roquefort con papas a la manteca al horno por 5 minutos más.
En pocas palabras
- Merluza al roquefort: Una receta fácil y rápida para disfrutar de pescado con un sabor intenso.
- Ingredientes principales: Merluza, papas, queso roquefort, crema y manteca.
- Preparación en 30 minutos: Cocción en horno con papas y adición final de crema para una textura exquisita.
Resumen generado por Thinkindot AI