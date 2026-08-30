Cómo preparar Empanadas salteñas: la receta tradicional de Salta con carne, papas y mucho sabor

Si buscás recetas caseras para preparar unas auténticas empanadas argentinas, esta preparación es una excelente opción. Las papas, el comino y el pimentón aportan el toque característico al relleno, mientras que la masa dorada y crocante completa uno de los platos más queridos de la cocina de Salta.

Receta para hacer empanadas salteñas

Ingredientes: