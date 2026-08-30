Cómo preparar Empanadas salteñas: la receta tradicional de Salta con carne, papas y mucho sabor

Las empanadas salteñas son una de las recetas más tradicionales de la gastronomía argentina y un verdadero emblema de Salta. Su relleno jugoso y bien condimentado combina carne cortada a cuchillo, cebolla, papas y huevo, logrando un sabor único que las diferencia de otras versiones regionales.
Si buscás recetas caseras para preparar unas auténticas empanadas argentinas, esta preparación es una excelente opción. Las papas, el comino y el pimentón aportan el toque característico al relleno, mientras que la masa dorada y crocante completa uno de los platos más queridos de la cocina de Salta.
Receta para hacer empanadas salteñas
Ingredientes:
Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para dos docenas y media de empanadas salteñas:
- 500 g de carne (nalga, cuadrada, bola de lomo o molida sin grasa)
- 250 g de cebolla
- 250 g de papas
- 1/4 de pimiento rojo
- 3 huevos hervidos
- 60 g de grasa de vaca
- 1 cda. de pimentón
- 1 cda. de comino
- 1 cda. de pimienta blanca
- 1 pizca de sal
- 4 ramas de cebolla de verdeo
Cómo preparar empanadas salteñas: la receta, paso a paso
- Primero, pica la cebolla y los pimientos bien pequeños. Sofríe la cebolla en la grasa bien caliente y, cuando comience a dorarse, añade el pimiento y mezcla por 5 minutos.
- A continuación, cuando la cebolla cristalice, agrega las especias como comino, pimentón y pimienta blanca.
- Por otro lado, cocina las papas cortadas en cubos pequeños, en agua hirviendo, por 5 minutos.
- Una vez que todo esté revuelto, agrega la carne picada. Mezcla bien y deja que la carne se cocine a fuego bajo por 15 minutos.
- Agrega las papas a la mezcla anterior y continua cocinando. Retira del fuego minutos antes de terminar la cocción y deja enfriar. Mientras tanto, precalienta el horno a 250°C.
- Luego, agrega la cebolla de verdeo picada y los huevos duros picados antes de armar las empanadas salteñas. Cocina en el horno por 12 minutos o fríe en abundante grasa.
En pocas palabras
- Empanadas salteñas: La receta tradicional de Salta con carne cortada a cuchillo, papas y huevo.
- Ingredientes: La preparación rinde para dos docenas y media e incluye carne, cebolla, papas, pimientos, huevos y especias.
- Preparación: Cocinar el sofrito de cebolla y pimientos, añadir carne y especias, incorporar papas cocidas y huevos duros picados, luego hornear o freír.
Resumen generado por Thinkindot AI