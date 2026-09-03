Cómo preparar Paella de mariscos: la receta sabrosa, jugosa y especiada de bodegón

La paella de mariscos es una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía española y una opción ideal para quienes disfrutan de los sabores del mar. Originaria de Valencia, combina arroz con mariscos, verduras, caldo y diferentes condimentos para lograr un plato abundante, sabroso y perfecto para compartir en familia o durante una ocasión especial.
Entre las recetas tradicionales que conquistaron a los argentinos, la paella ocupa un lugar destacado. Aunque existen numerosas versiones, la de mariscos es una de las más populares y puede prepararse con ingredientes como calamares, mejillones, langostinos y otros frutos de mar, según los gustos y lo que se consiga en cada temporada.
La clave para una buena paella de mariscos está en cocinar el arroz de manera pareja y lograr que absorba todos los sabores del caldo y de los ingredientes. También es importante utilizar una sartén amplia y de poco fondo, conocida como paellera, que permite distribuir el arroz y facilita una cocción uniforme.
Esta preparación española se convirtió en una de las recetas internacionales más disfrutadas en Argentina y otros países de Latinoamérica. Con arroz en su punto, abundantes mariscos y un irresistible aroma, la paella es una alternativa perfecta para preparar en casa y sorprender a todos con un plato lleno de sabor.
Receta para hacer Paella de mariscos española
Ingredientes:
- 1 morrón rojo
- 1 morrón verde
- 2 cebollas
- 1 tomate mediano
- 200 g de arroz redondo
- 1 cda. de pimentón dulce (opcional)
- 2 ajos
- Azafrán o condimento para arroz (al gusto)
- 700 g de calamares
- 200 g de mejillones
- 400 g de langostinos
- 200 g de almejas
- 700 ml de caldo de verduras (pueden se 2 cubitos disueltos en agua)
Cómo hacer la receta de Paella de mariscos, paso a paso
- Para empezar con la receta, lava bien todos los frutos de mar y reserva. Si es necesario, cepilla las almejas. Limpia y corta los calamares en rodajas.
- A continuación, en una paellera, calienta un poco de aceite de oliva y sofríe los langostinos durante 3 minutos hasta que estén rosados. Reserva.
- En la misma paellera, sofríe los calamares durante 3 minutos. Luego, agrega la cebolla, el ajo, los morrones y el tomate pocados en cubos pequeños. Agrega sal y cocina a fuego medio por 8 minutos.
- Luego, agrega el arroz y distribúyelo homogéneamente. Incorpora el azafrán y el caldo caliente y mezcla bien. Cocina a fuego medio, sin remover, durante 25 minutos, hasta que el arroz esté tierno y sin líquido.
- A los cinco minutos de cocción, agrega el pimentón dulce, si quieres, y ajusta el nivel de líquido si es necesario. Agrega las almejas y cocina por 5 minutos hasta que se doren.
- Después, incorpora los mejillones y cocina por 10 minutos más a fuego bajo. Agrega los langostinos reservados y cocina por 5 minutos más.
- Por último, retira la paella española del fuego y deja reposar tapada con un paño limpio durante unos minutos antes de servir
En pocas palabras
- Paella de mariscos: Receta emblemática española, ideal para disfrutar sabores del mar.
- Preparación: Combina arroz, mariscos frescos, verduras y caldo, cocinada en paellera para una cocción pareja.
- Argentina: Es una de las recetas internacionales más disfrutadas, perfecta para compartir en ocasiones especiales.