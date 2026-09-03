Cómo preparar Paella de mariscos: la receta sabrosa, jugosa y especiada de bodegón

Entre las recetas tradicionales que conquistaron a los argentinos, la paella ocupa un lugar destacado. Aunque existen numerosas versiones, la de mariscos es una de las más populares y puede prepararse con ingredientes como calamares, mejillones, langostinos y otros frutos de mar, según los gustos y lo que se consiga en cada temporada.

La clave para una buena paella de mariscos está en cocinar el arroz de manera pareja y lograr que absorba todos los sabores del caldo y de los ingredientes. También es importante utilizar una sartén amplia y de poco fondo, conocida como paellera, que permite distribuir el arroz y facilita una cocción uniforme.