Receta de croquetas de acelga caseras: la receta de fácil paso a paso y sabor inmejorable

Si hay una comida casera que es un clásico de la cocina argentina y que tiene mucha identidad, esas son las croquetas de acelga. Esta receta es perfecta para preparar un riquísimo almuerzo o cena, sin ocupar demasiado tiempo, ya que se hacen rápido y el sabor que se alcanza, no tiene punto de comparación.
La receta de croquetas de acelga es para no parar de comer, ya que se trata de una delicia que, además de ser muy sabrosas, tienen una pinta bárbara: salen doradas y crujientes por fuera, y suaves y cremosas por dentro.
Si bien es una receta sencilla, tiene sus mañas y hay que saber algunos trucos para lograr las mejores croquetas de acelga.
Estos son los ingredientes necesarios para comenzar con la receta:
Receta de croquetas de acelga, ingredientes
- 1 atado grande de acelga (fresca y bien lavada)
- 1 cebolla mediana y 1/2 morrón rojo picados finitos
- 2 dientes de ajo
- 2 huevos
- 4 cucharadas de harina común
- 50 g de queso rallado
- 100 g de queso cremoso cortado en cubos pequeños
- Sal, pimienta negra y una pizca de nuez moscada
- Aceite para freír
Receta de croquetas de acelga, paso a paso
- Lavar la acelga y blanquear en agua hirviendo con sal durante apenas 2 minutos. Escurrir y presionar muy bien para eliminar todo el exceso de agua (este es el secreto para que no queden blandas). Picar fina, incluyendo los pencos si están tiernos.
- En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, rehogar la cebolla, el morrón y el ajo hasta que transparenten. Incorporar la acelga picada y saltar 3 minutos más para homogeneizar sabores. Retirar del fuego y dejar templar.
- En un bol, mezclar la verdura salteada con los huevos, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Agregar la harina de a una cucharada hasta obtener una mezcla firme pero húmeda.
- Tomar porciones con una cuchara y volcarlas en abundante aceite caliente. Si se desea un corazón fundido, colocar un cubo de queso cremoso en el centro antes de volcar la mezcla. Dorar 2 minutos por lado y retirar sobre papel absorbente.
- Al horno (la versión saludable): disponer las cucharadas sobre una placa enaceitada o con papel manteca y hornear a fuego fuerte (200 °C) durante 15 minutos, girándolas a mitad de cocción.
En pocas palabras
- Clásico argentino: Las croquetas de acelga son un plato casero tradicional con gran identidad culinaria.
- Preparación versátil: Ideales para almuerzos o cenas, se realizan rápidamente y resultan doradas y crujientes por fuera, suaves por dentro.
- Ingredientes clave: Acelga, cebolla, morrón, ajo, huevos, harina, queso rallado y queso cremoso son fundamentales para su elaboración.
Resumen generado por Thinkindot AI