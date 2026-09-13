Receta de Pizza casera para 1 kg de harina

Para hacer la masa se necesita 1 kilo de harina, 20 gramos de levadura, aceite, una pizca de sal y agua tibia. Con estas cantidades se pueden obtener aproximadamente entre 6 y 8 prepizzas, dependiendo del tamaño. El secreto está en amasar bien hasta conseguir una masa lisa, dejarla descansar y luego estirar cada bollo en fuentes previamente aceitadas antes de darle una primera cocción en el horno.

Receta de la pizza casera para 1 kg de harina

La masa de la pizza casera es diferente a la de las prepizzas que se consiguen en el almacén, ya que la levadura le da un aroma, un sabor y, especialmente, una textura diferentes.