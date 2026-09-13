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Paté de hígado casero: cómo es la receta riquísima y cremosa con pocos ingredientes

Con cebolla, ajo y especias, el paté de hígado es una receta casera deliciosa y cremosa, ideal para acompañar tus picadas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Paté de hígado.

Paté de hígado.

El paté de hígado es una de las recetas clásicas para sumar a una picada y una alternativa casera al tradicional producto que se consigue en el supermercado. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, se puede preparar una versión cremosa, sabrosa y mucho más artesanal para acompañar con tostadas o panes.

Para hacer esta receta, el hígado se cocina junto con cebolla, ajo y diferentes especias hasta que queda bien tierno. Luego, todos los ingredientes se procesan hasta conseguir una preparación suave y homogénea. También se puede incorporar un chorrito de vino o brandy para intensificar el sabor y conseguir un paté de hígado casero ideal para compartir.

Receta del paté de hígado casero de Paulina Cocina

Te dejamos la receta tradicional y fácil del paté de hígado, compartida por Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 1/2 k de hígado (puede ser de vaca o de pollo)
  • 1 cebolla grande o 2 medianas
  • 40 g de manteca
  • Pasta de ajo
  • 1/2 vaso de vino (puede ser whisky o coñac)
  • 2 cdas. de crema de leche (o una grasa como manteca)
  • Sal, pimienta, orégano

Cómo preparar la receta de paté de hígado: el paso a paso

  1. Primero, en una sartén a fuego medio (sin aceite) coloca la cebolla picada y dora unos minutos.
  2. A continuación, agrega la manteca y una pizca de sal, baja el fuego a mínimo y revuelve por 5 minutos.
  3. Pasado ese tiempo, agrega una cucharada de pasta de ajo, o dos dientes de ajo picados, y cocina por 5 minutos más y reserva.
  4. Luego, pica el hígado en cubos pequeños y colócalo en la misma sartén donde se cocinó la cebolla. Sube el fuego y séllalo por unos minutos. Suma una pizca de sal, baja el fuego y agrega el vino. Condimenta con pimienta y orégano.
  5. Cuando la carne y la cebolla estén frías, une todo y tritura. Suma una grasa, como crema de leche, y mezcla bien hasta que quede la consistencia de una pasta.

En pocas palabras

  • Paté de hígado: Receta casera alternativa al producto de supermercado, ideal para picadas.
  • Preparación: Cocción de hígado con cebolla, ajo y especias, luego procesado hasta obtener una pasta homogénea.
  • Ingredientes clave: Hígado (vaca o pollo), cebolla, manteca, pasta de ajo, vino, crema de leche, sal, pimienta y orégano.
Resumen generado por Thinkindot AI

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