Paté de hígado casero: cómo es la receta riquísima y cremosa con pocos ingredientes

El paté de hígado es una de las recetas clásicas para sumar a una picada y una alternativa casera al tradicional producto que se consigue en el supermercado. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, se puede preparar una versión cremosa, sabrosa y mucho más artesanal para acompañar con tostadas o panes.
Para hacer esta receta, el hígado se cocina junto con cebolla, ajo y diferentes especias hasta que queda bien tierno. Luego, todos los ingredientes se procesan hasta conseguir una preparación suave y homogénea. También se puede incorporar un chorrito de vino o brandy para intensificar el sabor y conseguir un paté de hígado casero ideal para compartir.
Receta del paté de hígado casero de Paulina Cocina
Te dejamos la receta tradicional y fácil del paté de hígado, compartida por Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1/2 k de hígado (puede ser de vaca o de pollo)
- 1 cebolla grande o 2 medianas
- 40 g de manteca
- Pasta de ajo
- 1/2 vaso de vino (puede ser whisky o coñac)
- 2 cdas. de crema de leche (o una grasa como manteca)
- Sal, pimienta, orégano
Cómo preparar la receta de paté de hígado: el paso a paso
- Primero, en una sartén a fuego medio (sin aceite) coloca la cebolla picada y dora unos minutos.
- A continuación, agrega la manteca y una pizca de sal, baja el fuego a mínimo y revuelve por 5 minutos.
- Pasado ese tiempo, agrega una cucharada de pasta de ajo, o dos dientes de ajo picados, y cocina por 5 minutos más y reserva.
- Luego, pica el hígado en cubos pequeños y colócalo en la misma sartén donde se cocinó la cebolla. Sube el fuego y séllalo por unos minutos. Suma una pizca de sal, baja el fuego y agrega el vino. Condimenta con pimienta y orégano.
- Cuando la carne y la cebolla estén frías, une todo y tritura. Suma una grasa, como crema de leche, y mezcla bien hasta que quede la consistencia de una pasta.
En pocas palabras
- Paté de hígado: Receta casera alternativa al producto de supermercado, ideal para picadas.
- Preparación: Cocción de hígado con cebolla, ajo y especias, luego procesado hasta obtener una pasta homogénea.
- Ingredientes clave: Hígado (vaca o pollo), cebolla, manteca, pasta de ajo, vino, crema de leche, sal, pimienta y orégano.
Resumen generado por Thinkindot AI