Torta de miel de Choly Berreteaga: la receta fácil y esponjosa para acompañar el mate

Hay recetas que tienen ese sabor de lo casero y que nunca pasan de moda. Esta torta de miel, inspirada en una preparación de la recordada cocinera Choly Berreteaga, es una opción sencilla para resolver la merienda con pocos ingredientes y un resultado irresistible.
La combinación de manteca, queso crema y miel consigue una miga suave y húmeda, mientras que el dulzor queda equilibrado y permite disfrutarla tanto con unos mates como con café. Además, se puede servir sola o acompañada con una bocha de helado de vainilla para convertirla en un postre.
Recetas: ingredientes para la torta de miel
- 100 g de manteca blanda
- 140 g de queso crema
- 200 g de azúcar impalpable
- 3 huevos a temperatura ambiente
- 200 g de harina tamizada
- 1 cdta. de polvo para hornear
- 2 cdas. de miel
- 1 cdta. de esencia de vainilla
Cómo hacer la torta de miel, la receta paso a paso
- Para comenzar esta receta, coloca en un bowl la manteca blanda junto con el queso crema y el azúcar impalpable. Bate hasta conseguir una preparación cremosa y bien integrada.
- Luego incorpora los huevos de a uno, mezclando después de cada incorporación. Suma la esencia de vainilla y las dos cucharadas de miel, que serán las encargadas de aportar el sabor característico a la torta.
- Por otro lado, tamiza la harina junto con el polvo para hornear. Incorpora los ingredientes secos de a poco a la preparación anterior y mezcla bien hasta obtener una masa homogénea, sin grumos.
- Vuelca la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado. Lleva a un horno precalentado a 170 °C y cocina durante aproximadamente 35 minutos.
- Para comprobar que la torta está lista, puedes introducir un palillo o cuchillo en el centro: debe salir limpio o con apenas algunas migas húmedas.
- Una vez fuera del horno, deja reposar unos minutos antes de desmoldar. Esta torta de miel queda especialmente rica cuando todavía conserva algo de su humedad y se sirve junto a una infusión caliente.
- Como alternativa, también se puede presentar como postre con una bocha de helado de vainilla, una combinación que realza el sabor dulce de la preparación.
En pocas palabras
- Choly Berreteaga: Presenta una receta fácil y esponjosa de torta de miel.
- Ingredientes clave: Manteca, queso crema y miel para una miga suave y húmeda.
- Ocasión ideal: Perfecta para la merienda, acompañada de mates o café, o como postre.
Resumen generado por Thinkindot AI