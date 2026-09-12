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Torta de miel de Choly Berreteaga: la receta fácil y esponjosa para acompañar el mate

La cocinera Choly Berreteaga inspira esta torta de miel, una receta fácil y esponjosa ideal para la merienda, con pocos ingredientes

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Torta de miel. 

Torta de miel. 

Hay recetas que tienen ese sabor de lo casero y que nunca pasan de moda. Esta torta de miel, inspirada en una preparación de la recordada cocinera Choly Berreteaga, es una opción sencilla para resolver la merienda con pocos ingredientes y un resultado irresistible.

La combinación de manteca, queso crema y miel consigue una miga suave y húmeda, mientras que el dulzor queda equilibrado y permite disfrutarla tanto con unos mates como con café. Además, se puede servir sola o acompañada con una bocha de helado de vainilla para convertirla en un postre.

Recetas: ingredientes para la torta de miel

  • 100 g de manteca blanda
  • 140 g de queso crema
  • 200 g de azúcar impalpable
  • 3 huevos a temperatura ambiente
  • 200 g de harina tamizada
  • 1 cdta. de polvo para hornear
  • 2 cdas. de miel
  • 1 cdta. de esencia de vainilla

Cómo hacer la torta de miel, la receta paso a paso

  1. Para comenzar esta receta, coloca en un bowl la manteca blanda junto con el queso crema y el azúcar impalpable. Bate hasta conseguir una preparación cremosa y bien integrada.
  2. Luego incorpora los huevos de a uno, mezclando después de cada incorporación. Suma la esencia de vainilla y las dos cucharadas de miel, que serán las encargadas de aportar el sabor característico a la torta.
  3. Por otro lado, tamiza la harina junto con el polvo para hornear. Incorpora los ingredientes secos de a poco a la preparación anterior y mezcla bien hasta obtener una masa homogénea, sin grumos.
  4. Vuelca la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado. Lleva a un horno precalentado a 170 °C y cocina durante aproximadamente 35 minutos.
  5. Para comprobar que la torta está lista, puedes introducir un palillo o cuchillo en el centro: debe salir limpio o con apenas algunas migas húmedas.
  6. Una vez fuera del horno, deja reposar unos minutos antes de desmoldar. Esta torta de miel queda especialmente rica cuando todavía conserva algo de su humedad y se sirve junto a una infusión caliente.
  7. Como alternativa, también se puede presentar como postre con una bocha de helado de vainilla, una combinación que realza el sabor dulce de la preparación.

En pocas palabras

  • Choly Berreteaga: Presenta una receta fácil y esponjosa de torta de miel.
  • Ingredientes clave: Manteca, queso crema y miel para una miga suave y húmeda.
  • Ocasión ideal: Perfecta para la merienda, acompañada de mates o café, o como postre.
Resumen generado por Thinkindot AI

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