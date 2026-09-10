Cómo es la Torta vasca: la receta fácil, cremosa y riquísima para el postre

Con origen en la localidad de Cambo-les-Bains, esta preparación forma parte de la repostería tradicional de la región. Entre las recetas clásicas, la torta de estilo vasco se destaca por su sencillez y versatilidad: es perfecta para acompañar el café o el té y puede prepararse con crema pastelera o diferentes rellenos. Una propuesta deliciosa para disfrutar de un clásico de la cocina vasca en casa.

Receta para hacer la torta vasca

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