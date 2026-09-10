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Cómo es la Torta vasca: la receta fácil, cremosa y riquísima para el postre

La torta vasca, una receta clásica del País Vasco francés, se destaca por su masa mantecosa y su cremoso relleno de crema pastelera

Por UNO
Torta vasca.

Torta vasca.

La torta vasca es una de las recetas dulces más tradicionales del País Vasco francés y una opción ideal para quienes buscan preparar un postre casero, suave y delicioso. Esta torta, también conocida como Gâteau Basque, combina una masa mantecosa con un cremoso relleno de crema pastelera, logrando un equilibrio irresistible de texturas y sabores.

Con origen en la localidad de Cambo-les-Bains, esta preparación forma parte de la repostería tradicional de la región. Entre las recetas clásicas, la torta de estilo vasco se destaca por su sencillez y versatilidad: es perfecta para acompañar el café o el té y puede prepararse con crema pastelera o diferentes rellenos. Una propuesta deliciosa para disfrutar de un clásico de la cocina vasca en casa.

Receta para hacer la torta vasca

Relleno:

  • 400 ml de leche entera
  • 40 g de azúcar
  • 50 g de maicena
  • 2 huevos
  • Canela en rama
  • 50 g de manteca

Masa:

  • 300 g de harina de trigo
  • 150 g de azúcar
  • 60 g de almendras molidas
  • 200 g de manteca fría
  • 3 huevos

Cómo hacer la receta del Pastel vasco, paso a paso

Relleno:

  1. Primero, prepara una crema pastelera. Para eso, en un recipiente hondo apto para microondas, mezcla todos los ingredientes del relleno, excepto la manteca. Revuelve bien hasta obtener una pasta homogénea.
  2. Cocina en el microondas a máxima potencia durante 3 minutos. Retira y revuelve con las varillas y cocina por 2 minutos más a máxima potencia. Retira y agrega la manteca, revolviendo bien para integrar. Cubre con un film y deja enfriar.

Masa:

  1. En un bowl amplio, mezcla la harina con el azúcar, la almendra molida y una pizca de sal. Agrega la manteca recipen salida del congelador y cortada en cubos. Mezcla con las yemas de los dedos, pellizcando la manteca hasta obtener un granulado.
  2. Por otra parte, bate dos huevos y luego súmalos a la mezcla anterior. Revuelve con suavidad para no calentar demasiado la masa. Amasa ligeramente con las manos para homogeneizar y sivide en tres partes iguales. Envuelve en papel film y deja en la heladera por 1 hora.

Armado:

  1. Una vez que la masa esté fría, retira las porciones de la heladera y extiéndelas sobre la mesada espolvoreada con harina. Corta un círculo del diámetro del molde y colócalo sobre la base cubierta con papel vegetal. A otra de las porciones, estírala dándole forma alargada y corta una o dos tiras del alto del molde para colocar en los laterales, cubriendo el contorno y presionando sobre la base para unir bien.
  2. Rellena el pastel vasco con la crema pastelera fría y deja el molde en la heladera por 10 minutos. Mientras tanto, extiende la última porción de masa sobre una superficie espolvoreada con harina y corta otro disco del diámetro del molde. Colócalo sobre la apstelera y cierra bien.
  3. Haz algunos cortes sobre la masa y pincela la torta vasca con huevo batido. Cocina en el horno precalentado a 180°C durante 40 minutos. Retira, deja enfriar y desmolda antes de consumir.

En pocas palabras

  • Torta vasca: Conoce la receta fácil, cremosa y riquísima de este postre tradicional del País Vasco francés.
  • Ingredientes clave: Preparación con leche, azúcar, maicena, huevos, canela, manteca, harina y almendras molidas.
  • Proceso detallado: Elaboración de crema pastelera, masa y armado, seguido de cocción en horno a 180°C por 40 minutos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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