La torta vasca es una de las recetas dulces más tradicionales del País Vasco francés y una opción ideal para quienes buscan preparar un postre casero, suave y delicioso. Esta torta, también conocida como Gâteau Basque, combina una masa mantecosa con un cremoso relleno de crema pastelera, logrando un equilibrio irresistible de texturas y sabores.
Con origen en la localidad de Cambo-les-Bains, esta preparación forma parte de la repostería tradicional de la región. Entre las recetas clásicas, la torta de estilo vasco se destaca por su sencillez y versatilidad: es perfecta para acompañar el café o el té y puede prepararse con crema pastelera o diferentes rellenos. Una propuesta deliciosa para disfrutar de un clásico de la cocina vasca en casa.
Receta para hacer la torta vasca
Relleno:
- 400 ml de leche entera
- 40 g de azúcar
- 50 g de maicena
- 2 huevos
- Canela en rama
- 50 g de manteca
Masa:
- 300 g de harina de trigo
- 150 g de azúcar
- 60 g de almendras molidas
- 200 g de manteca fría
- 3 huevos
Cómo hacer la receta del Pastel vasco, paso a paso
Relleno:
- Primero, prepara una crema pastelera. Para eso, en un recipiente hondo apto para microondas, mezcla todos los ingredientes del relleno, excepto la manteca. Revuelve bien hasta obtener una pasta homogénea.
- Cocina en el microondas a máxima potencia durante 3 minutos. Retira y revuelve con las varillas y cocina por 2 minutos más a máxima potencia. Retira y agrega la manteca, revolviendo bien para integrar. Cubre con un film y deja enfriar.
Masa:
- En un bowl amplio, mezcla la harina con el azúcar, la almendra molida y una pizca de sal. Agrega la manteca recipen salida del congelador y cortada en cubos. Mezcla con las yemas de los dedos, pellizcando la manteca hasta obtener un granulado.
- Por otra parte, bate dos huevos y luego súmalos a la mezcla anterior. Revuelve con suavidad para no calentar demasiado la masa. Amasa ligeramente con las manos para homogeneizar y sivide en tres partes iguales. Envuelve en papel film y deja en la heladera por 1 hora.
Armado:
- Una vez que la masa esté fría, retira las porciones de la heladera y extiéndelas sobre la mesada espolvoreada con harina. Corta un círculo del diámetro del molde y colócalo sobre la base cubierta con papel vegetal. A otra de las porciones, estírala dándole forma alargada y corta una o dos tiras del alto del molde para colocar en los laterales, cubriendo el contorno y presionando sobre la base para unir bien.
- Rellena el pastel vasco con la crema pastelera fría y deja el molde en la heladera por 10 minutos. Mientras tanto, extiende la última porción de masa sobre una superficie espolvoreada con harina y corta otro disco del diámetro del molde. Colócalo sobre la apstelera y cierra bien.
- Haz algunos cortes sobre la masa y pincela la torta vasca con huevo batido. Cocina en el horno precalentado a 180°C durante 40 minutos. Retira, deja enfriar y desmolda antes de consumir.
En pocas palabras
- Torta vasca: Conoce la receta fácil, cremosa y riquísima de este postre tradicional del País Vasco francés.
- Ingredientes clave: Preparación con leche, azúcar, maicena, huevos, canela, manteca, harina y almendras molidas.
- Proceso detallado: Elaboración de crema pastelera, masa y armado, seguido de cocción en horno a 180°C por 40 minutos.
Resumen generado por Thinkindot AI