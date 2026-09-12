La receta de pastas carbonara que queda cremosa sin crema: el secreto italiano y cómo prepararla

Uno de los grandes secretos de esta receta está justamente en la temperatura. El huevo no debe cocinarse directamente sobre una sartén demasiado caliente porque puede terminar convertido en pequeños trozos de tortilla. La pasta recién cocida aporta el calor necesario para cocinarlo suavemente, mientras que el agua de cocción, rica en almidón, ayuda a unir todos los ingredientes y formar una salsa sedosa que se adhiere a los fideos.

Carbonara: una receta con un origen que todavía genera debate

A diferencia de otras recetas italianas cuyo origen está mejor documentado, la historia de la carbonara tiene varias teorías. Una de las más conocidas sostiene que nació vinculada a los trabajadores de las minas de carbón de los Apeninos, mientras que otras versiones relacionan su aparición con la Roma de la posguerra. Incluso el nombre podría estar asociado al carbón o al aspecto que le aporta la abundante pimienta negra.