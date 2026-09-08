La receta de ravioles más fácil: se hacen con masa de tarta y sin amasar

La receta es ideal para quienes quieren comer pasta casera pero no cuentan con demasiado tiempo para cocinar. Con tapas de tarta, un relleno sencillo y algunos minutos de elaboración, es posible preparar unos ravioles sabrosos y acompañarlos con la salsa que más guste.

Ingredientes para los ravioles con masa de tarta

1 paquete de tapas de masa de tarta

250 g de ricota

150 g de jamón cocido

50 g de queso rallado

1 huevo

Sal a gusto

Pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Agua, c/n

Salsa de tomate, crema o manteca para acompañar

Procedimiento para hacer ravioles con masa de tarta

Para preparar el relleno, colocar la ricota en un recipiente y agregar el jamón cocido cortado en pequeños trozos, el queso rallado y el huevo. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada si se desea. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes. A continuación, extender una tapa de tarta sobre la mesada y colocar pequeñas porciones del relleno, dejando espacio suficiente entre cada una. Cubrir con la otra tapa de masa y presionar alrededor de cada montoncito para sellar los bordes y evitar que quede aire en el interior. Con ayuda de un cortante, cuchillo o rueda para pasta, separar los ravioles. Para asegurar el cierre, presionar los bordes con un tenedor. Es importante no colocar demasiado relleno para evitar que la masa se abra durante la cocción. Luego, llevar una olla con abundante agua y sal al fuego. Cuando rompa hervor, incorporar los ravioles cuidadosamente y cocinar durante unos minutos. Al utilizar masa de tarta, la cocción es más rápida que la de una masa tradicional para pasta. Una vez listos, retirar los ravioles con una espumadera y servir inmediatamente con salsa de tomate, crema, manteca o abundante queso rallado. Esta receta también permite variar el relleno y utilizar espinaca, verduras, diferentes tipos de queso o carne.

La clave de esta preparación está justamente en su sencillez: las tapas de tarta reemplazan la elaboración tradicional de la masa y permiten preparar ravioles caseros de una manera rápida, económica y sin necesidad de amasar.