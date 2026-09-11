Huevos revueltos super cremosos: la receta versátil y práctica con ingredientes simples

2 huevos

Queso en hebras, cantidad necesaria

Sal y pimienta, a gusto

Aceite de girasol o rocío vegetal

Puedes acompañar los huevos revueltos con jamón cocido, jamón crudo, tomate, lechuga, queso cremoso o palta. Los puedes comer con una tostada en el desayuno o la merienda, o bien con una rica ensalada en tus almuerzos o cenas.

Cómo preparar la receta de huevos revueltos cremosos y sabrosos

Primero, coloca dos huevos en una sartén antiadherente con una capa fina de aceite. A continuación, parte y revuelve la clara sin romper las yemas. Una vez que esté rota y revuelta, rompe la yema y continua mezclando, de afuera hacia adentro, en forma circular (de esa manera, quedan más cremosos). Finalmente, añade la cantidad de sal y pimienta que desees. Luego, agrega queso en hebras. Este ingrediente le dará a los huevos revueltos el toque cremoso que estás buscando.

Turcos para que los huevos revueltos queden cremosos:

Agregar queso en hebras

Revolver de forma circular, de afuera hacia adentro.

¡Listo! Ya tienes la receta de los huevos revueltos con todos los trucos para que queden cremosos. Puedes disfrutarlos en el desayuno, almuerzo, merienda o cena.