Huevos revueltos super cremosos: la receta versátil y práctica con ingredientes simples

Los huevos revueltos son una de esas recetas fáciles y rápidas que se pueden disfrutar en cualquier momento del día. Son ideales para el desayuno, una merienda abundante, un almuerzo liviano o una cena, y admiten múltiples combinaciones. Sin embargo, existe un sencillo truco para conseguir que el huevo quede mucho más cremoso, suave y sabroso.
La clave de esta preparación está en sumar queso en hebras durante la cocción, ya que se derrite con el calor y aporta una textura irresistible. Con apenas cuatro ingredientes y unos pocos minutos, se puede preparar una de las recetas más prácticas de la cocina casera. El resultado son unos huevos revueltos cremosos, con mucho sabor y perfectos para acompañar con tostadas, pan casero o una ensalada.
Receta para hacer los huevos revueltos cremosos
Ingredientes:
- 2 huevos
- Queso en hebras, cantidad necesaria
- Sal y pimienta, a gusto
- Aceite de girasol o rocío vegetal
Puedes acompañar los huevos revueltos con jamón cocido, jamón crudo, tomate, lechuga, queso cremoso o palta. Los puedes comer con una tostada en el desayuno o la merienda, o bien con una rica ensalada en tus almuerzos o cenas.
Cómo preparar la receta de huevos revueltos cremosos y sabrosos
- Primero, coloca dos huevos en una sartén antiadherente con una capa fina de aceite.
- A continuación, parte y revuelve la clara sin romper las yemas. Una vez que esté rota y revuelta, rompe la yema y continua mezclando, de afuera hacia adentro, en forma circular (de esa manera, quedan más cremosos).
- Finalmente, añade la cantidad de sal y pimienta que desees. Luego, agrega queso en hebras. Este ingrediente le dará a los huevos revueltos el toque cremoso que estás buscando.
Turcos para que los huevos revueltos queden cremosos:
- Agregar queso en hebras
- Revolver de forma circular, de afuera hacia adentro.
¡Listo! Ya tienes la receta de los huevos revueltos con todos los trucos para que queden cremosos. Puedes disfrutarlos en el desayuno, almuerzo, merienda o cena.
En pocas palabras
- Huevos revueltos: Receta fácil y rápida para cualquier momento del día.
- Secreto cremoso: Añadir queso en hebras y revolver de forma circular.
- Ingredientes base: Dos huevos, queso, sal, pimienta y aceite o rocío vegetal.