Receta de Fideos caseros al puro huevo: cómo hacerlos de forma fácil y rápida con 7 ingredientes

La masa de estos fideos se prepara con harina, huevo, aceite de oliva y sal. Una vez integrada, se amasa hasta obtener una preparación firme y luego se estira y se corta en tiras del tamaño deseado. Como se trata de pasta fresca, la cocción requiere apenas unos minutos. El secreto está en lograr una masa bien trabajada y servir los fideos recién hechos con una salsa casera.

El origen italiano de los fideos al huevo

Los fideos caseros al huevo forman parte de una antigua tradición de la pasta fresca italiana, especialmente arraigada en el centro y norte del país. La pasta fresca con huevo se diferencia de la seca porque utiliza huevos para enriquecer la masa, aportándole mayor elasticidad, sabor y una textura más suave.