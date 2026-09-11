Los fideos caseros al puro huevo son una de esas recetas tradicionales que siguen ocupando un lugar especial en la cocina familiar. Se caracterizan por su color amarillo intenso, una textura suave y un sabor mucho más marcado que el de la pasta seca. Para prepararlos se necesitan pocos ingredientes y el resultado es una pasta fresca ideal para acompañar con tuco, salsa de tomate y abundante queso rallado.
Receta de Fideos caseros al puro huevo: cómo hacerlos de forma fácil y rápida con 7 ingredientes
Los fideos caseros al puro huevo, ideales para acompañar con tuco o salsa de tomate, requieren solo 7 ingredientes y pocos minutos de cocción
La masa de estos fideos se prepara con harina, huevo, aceite de oliva y sal. Una vez integrada, se amasa hasta obtener una preparación firme y luego se estira y se corta en tiras del tamaño deseado. Como se trata de pasta fresca, la cocción requiere apenas unos minutos. El secreto está en lograr una masa bien trabajada y servir los fideos recién hechos con una salsa casera.
El origen italiano de los fideos al huevo
Los fideos caseros al huevo forman parte de una antigua tradición de la pasta fresca italiana, especialmente arraigada en el centro y norte del país. La pasta fresca con huevo se diferencia de la seca porque utiliza huevos para enriquecer la masa, aportándole mayor elasticidad, sabor y una textura más suave.
Con el tiempo, esta costumbre se transmitió de generación en generación y cada región desarrolló sus propios formatos, como los tagliatelle, fettuccine y pappardelle. En Argentina, los fideos caseros se incorporaron fuertemente a la cocina familiar y quedaron asociados a los clásicos almuerzos de domingo.
Recetas: cómo preparar tuco sabroso para fideos caseros
Ingredientes:
- 2 cebollas
- 1 zanahoria
- 3 dientes de ajo
- 1 morrón rojo
- Pimienta
- 1/2 vaso de vino blanco
- 1 litro de tomate triturado
Procedimiento:
- Para obtener un tuco sabroso, calienta el aceite en una olla y rehoga la cebolla, zanahoria, morrón y ajo picados.
- Agrega vino blanco y salpimienta. Suma el tomate triturado y reduce el fuego. Deja reposar unos minutos.
Ya tienes el tuco perfecto para tus fideos caseros.
Recetas: fideos caseros al puro huevo
Ingredientes:
- 500 g de harina de trigo
- 5 huevos
- 2 cdas. de aceite de oliva
- 1 cda. de sal
Cómo hacer fideos caseros al puro huevo, la receta paso a paso
- Para comenzar, vuelca la harina en un recipiente amplio y crea un hueco en el centro. Agrega los huevos, el aceite de oliva y la pizca de sal. Con un tenedor comienza a batir el huevo mientras incorporas el resto de los ingredientes de manera gradual, desde los bordes hacia el centro.
- Una vez que la mezcla espese, amasa con las manos durante 10 minutos hasta que esté suave y elástica. Envuélvela en un papel film o tápala con un repasador y deja reposar en la heladera durante 30 minutos. Mientras tanto, puedes ir preparando la salsa.
- Luego, divide la masa en porciones pequeñas y estírala sobre la mesada con harina. Con un cuchillo, corta la masa en tiras del ancho que prefieras. Asegúrate de que las tiras tengan un grosor uniforme para que se cocinen al mismo tiempo.
- Finalmente, agrega los tallarines en una olla con agua hirviendo y sal. Cocínalos por 4-5 minutos o hasta que estén al dente. Escurre y sirve los fideos caseros al puro huevo con la salsa que más te guste.
En pocas palabras
- Receta de tuco: Aprende a preparar un tuco sabroso para fideos caseros con ingredientes básicos como cebolla, zanahoria, ajo y tomate triturado.
- Fideos caseros al puro huevo: Descubre la receta paso a paso para elaborar pasta fresca en casa con harina, huevos y sal.
- Cocción y presentación: Cocina los fideos caseros por 4-5 minutos y sírvelos con la salsa de tu preferencia.