Cuál es la forma correcta de congelar las claras de huevo crudas y tener siempre a mano

Siempre hay que recordar que el freezer no mata bacterias ni esteriliza alimentos, solo mantiene los microorganismos en estado latente. Cuando descongelamos el alimento, el riesgo de contaminación reaparece.

¿Cómo se pueden congelar las claras de huevo?

Los huevos son un producto de origen animal que se obtiene del proceso de ovulación de las aves. Consta de dos partes comestibles: las claras y las yemas. Generalmente, consumimos los huevos de gallina en mayor cantidad.

Las claras, la parte transparente del huevo que se vuelve blanca al cocinarla, contienen una gran cantidad de agua, minerales y proteínas.

Cuando nos sobran claras de huevo crudas o queremos tener siempre en el congelador para preparar un omelette de merienda, podemos tenerlas congeladas en el freezer listas para usar.

Cómo guardar las claras en el freezer.

Para congelar las claras, hay que separarlas de las yemas (no tiene que quedar ningún residuo amarillo en las claras) y colocarlas en frascos con cierre hermético si se van a usar en cantidad, o en moldes de hielo limpios si vas a usarlas en pequeñas cantidades.

Es importante que se descongelen en la heladera una vez que las bajamos del freezer y nunca a temperatura ambiente. El huevo es un alimento que se contamina fácilmente.

En el freezer, las claras de huevo pueden durar entre 6 y 12 meses si se almacenan correctamente. Conviene poner la fecha de almacenamiento en los recipientes.

¿Las yemas del huevo se pueden mandar al freezer?

Las yemas crudas de huevo también se pueden guardar en el freezer, pero se tienen que almacenar mezcladas con algún ingrediente extra para no volverse muy duras o gomosas.

Las yemas requieren de otros cuidados para poder congelarse.

Las proteínas de las yemas se dañan con el frío extremo, por eso hay que ponerles un poco de azúcar o sal antes de guardarlas en el freezer y batirlas ligeramente.