Cuál es la forma correcta de congelar las claras de huevo crudas y tener siempre a mano

Mandar las claras al freezer no solo nos evita pérdidas de alimento y dinero; también es un truco de cocina práctico para tener siempre a mano y cocinar unos huevos revueltos en todo momento. Cuando realizas una receta que solo lleva yemas y las claras no se van a usar, también se pueden guardar en el freezer.
Este procedimiento se tiene que realizar de manera segura, siguiendo pasos específicos y evitando momentos o puntos de contaminación dentro y fuera del freezer.
Siempre hay que recordar que el freezer no mata bacterias ni esteriliza alimentos, solo mantiene los microorganismos en estado latente. Cuando descongelamos el alimento, el riesgo de contaminación reaparece.
¿Cómo se pueden congelar las claras de huevo?
Los huevos son un producto de origen animal que se obtiene del proceso de ovulación de las aves. Consta de dos partes comestibles: las claras y las yemas. Generalmente, consumimos los huevos de gallina en mayor cantidad.
Las claras, la parte transparente del huevo que se vuelve blanca al cocinarla, contienen una gran cantidad de agua, minerales y proteínas.
Cuando nos sobran claras de huevo crudas o queremos tener siempre en el congelador para preparar un omelette de merienda, podemos tenerlas congeladas en el freezer listas para usar.
Para congelar las claras, hay que separarlas de las yemas (no tiene que quedar ningún residuo amarillo en las claras) y colocarlas en frascos con cierre hermético si se van a usar en cantidad, o en moldes de hielo limpios si vas a usarlas en pequeñas cantidades.
Es importante que se descongelen en la heladera una vez que las bajamos del freezer y nunca a temperatura ambiente. El huevo es un alimento que se contamina fácilmente.
En el freezer, las claras de huevo pueden durar entre 6 y 12 meses si se almacenan correctamente. Conviene poner la fecha de almacenamiento en los recipientes.
¿Las yemas del huevo se pueden mandar al freezer?
Las yemas crudas de huevo también se pueden guardar en el freezer, pero se tienen que almacenar mezcladas con algún ingrediente extra para no volverse muy duras o gomosas.
Las proteínas de las yemas se dañan con el frío extremo, por eso hay que ponerles un poco de azúcar o sal antes de guardarlas en el freezer y batirlas ligeramente.
En pocas palabras
- Conservar claras: Existe un truco de cocina para guardar las claras de huevos crudos en el freezer y tenerlas disponibles.
- Congelación segura: Separar las claras de las yemas y usar recipientes herméticos o moldes de hielo para su conservación.
- Duración y descongelación: Las claras congeladas duran de 6 a 12 meses; deben descongelarse en la heladera para evitar contaminación.