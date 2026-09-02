Inicio Sociedad lluvias
Agua bendita

Agua de lluvia: tres usos cotidianos que se les puede dar y nadie tenía en cuenta

El agua de lluvia brinda muchos beneficios cotidianos, ya que no contiene el cloro ni el flúor del líquido de la canilla

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
El agua de lluvia contiene muchos beneficios, que deberían ser aprovechados para el uso cotidiano.

El agua de lluvia contiene muchos beneficios, que deberían ser aprovechados para el uso cotidiano.

El agua de lluvia se puede utilizar para muchas cosas relacionadas a la vida cotidiana. Si bien no es totalmente pura, el agua de lluvia contiene muchos beneficios que, si una persona la junta en un recipiente cuando hay precipitaciones, podría sacarle muchos provechos y utilidades.

El agua de lluvia se puede almacenar en distintos recipientes y darle muchos usos, sobre todo domésticos, que la gente desconoce y debería interiorizarse.

Si bien el agua de lluvia se puede usar de muchas maneras, hay tres usos que todo el mundo debería conocer:

Agua de lluvia: tres usos cotidianos que se les puede dar

Riego de plantas

  • El agua de lluvia no contiene el cloro ni el flúor del agua de grifo.
  • Posee un pH ligeramente ácido que facilita la absorción de nutrientes.
  • Evita el gasto de agua potable en extensiones grandes de jardín.

Lavado y cuidado del pelo

  • No contiene los minerales pesados (calcio y magnesio) del agua corriente.
  • Al no dejar residuos, el cabello queda más suave, limpio y brillante.
  • Necesitas usar mucho menos champú para generar espuma.

Limpiaparabrisas y radiador del auto

  • Al carecer de cal, no obstruye los conductos del limpiaparabrisas.
  • Es excelente para mezclar con el anticongelante del radiador.
  • Impide que se formen incrustaciones minerales en el sistema de refrigeración.

Agua de lluvia: se puede tomar

  • No es segura: contiene polvo, humo, bacterias de excrementos de aves y sustancias químicas tóxicas del aire.
  • Riesgo: consumirla sin tratar puede causar infecciones estomacales y otros problemas de salud.

En pocas palabras

  • Agua de lluvia: Posee múltiples beneficios cotidianos al no contener cloro ni flúor.
  • Usos domésticos: Ideal para riego de plantas, lavado del cabello y mantenimiento del auto.
  • Precaución: No es apta para el consumo directo sin tratamiento debido a contaminantes.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar