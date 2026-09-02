Agua de lluvia: tres usos cotidianos que se les puede dar y nadie tenía en cuenta

El agua de lluvia se puede almacenar en distintos recipientes y darle muchos usos, sobre todo domésticos, que la gente desconoce y debería interiorizarse.
Si bien el agua de lluvia se puede usar de muchas maneras, hay tres usos que todo el mundo debería conocer:
Agua de lluvia: tres usos cotidianos que se les puede dar
Riego de plantas
- El agua de lluvia no contiene el cloro ni el flúor del agua de grifo.
- Posee un pH ligeramente ácido que facilita la absorción de nutrientes.
- Evita el gasto de agua potable en extensiones grandes de jardín.
Lavado y cuidado del pelo
- No contiene los minerales pesados (calcio y magnesio) del agua corriente.
- Al no dejar residuos, el cabello queda más suave, limpio y brillante.
- Necesitas usar mucho menos champú para generar espuma.
Limpiaparabrisas y radiador del auto
- Al carecer de cal, no obstruye los conductos del limpiaparabrisas.
- Es excelente para mezclar con el anticongelante del radiador.
- Impide que se formen incrustaciones minerales en el sistema de refrigeración.
Agua de lluvia: se puede tomar
- No es segura: contiene polvo, humo, bacterias de excrementos de aves y sustancias químicas tóxicas del aire.
- Riesgo: consumirla sin tratar puede causar infecciones estomacales y otros problemas de salud.
En pocas palabras
- Agua de lluvia: Posee múltiples beneficios cotidianos al no contener cloro ni flúor.
- Usos domésticos: Ideal para riego de plantas, lavado del cabello y mantenimiento del auto.
- Precaución: No es apta para el consumo directo sin tratamiento debido a contaminantes.
Resumen generado por Thinkindot AI