Planta de lavanda: por qué recomiendan agregarle cáscaras de huevo a su tierra

Sin embargo, lograr que este arbusto alcance su máximo esplendor suele requerir ciertos secretos de jardinería que van más allá del riego o la exposición al sol. En los últimos meses, un truco casero volvió a posicionarse en las tendencias de cultivo: el uso de la cáscara de huevo como abono orgánico directo en la tierra.

La planta de lavanda puede ser mantenida con diferentes elementos caseros.

Por qué las cáscaras de huevo favorecen el desarrollo de la lavanda

La razón principal por la que los expertos en jardinería recomiendan esta práctica radica en la propia química del suelo. La lavanda es una especie originaria del Mediterráneo acostumbrada a crecer en terrenos calcáreos, secos y levemente alcalinos (con un pH elevado).