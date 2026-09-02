Planta de lavanda: por qué recomiendan agregarle cáscaras de huevo a su tierra

Tener una planta de lavanda en el jardín o en la terraza de la casa es una decisión casi obligada para quienes buscan perfume, belleza y propiedades relajantes en un mismo rincón verde.
Sin embargo, lograr que este arbusto alcance su máximo esplendor suele requerir ciertos secretos de jardinería que van más allá del riego o la exposición al sol. En los últimos meses, un truco casero volvió a posicionarse en las tendencias de cultivo: el uso de la cáscara de huevo como abono orgánico directo en la tierra.
Por qué las cáscaras de huevo favorecen el desarrollo de la lavanda
La razón principal por la que los expertos en jardinería recomiendan esta práctica radica en la propia química del suelo. La lavanda es una especie originaria del Mediterráneo acostumbrada a crecer en terrenos calcáreos, secos y levemente alcalinos (con un pH elevado).
Las cáscaras están compuestas en más de un 90% por carbonato de calcio. Al integrarlas en la tierra de la planta, se logran beneficios concretos:
- Regulación de la acidez: neutralizan suelos demasiado ácidos y aportan la alcalinidad que la lavanda necesita para absorber nutrientes de forma eficiente.
- Tallo y raíces más resistentes: el calcio fortalece la estructura celular del vegetal, evitando que las ramas se quiebren o se debiliten durante la etapa de floración.
- Aireación y drenaje: aplicadas en trozos pequeños, ayudan a descompactar el sustrato, previniendo el encharcamiento que suele pudrir sus raíces.
Cómo aplicar la cáscara de huevo en la planta de lavanda
Para que este ingrediente cumpla su función sin atraer insectos no deseados ni generar malos olores, es fundamental seguir un proceso sencillo antes de incorporarlo al jardín:
- Enjuagar bien las cáscaras de huevo para retirar los restos de clara o yema. Dejarlas secar completamente al sol durante un día.
- Si bien se pueden colocar partidas a mano, lo ideal es triturarlas en un mortero o procesadora hasta obtener un polvo fino. De esta manera, la tierra absorberá el calcio mucho más rápido.
- Espolvorear un par de cucharadas alrededor de la base de la planta y mezclar suavemente con la capa superior de la tierra sin dañar las raíces.
En pocas palabras
- Cáscaras de huevo: aportan calcio, regulan la acidez y mejoran el drenaje en la tierra de la lavanda.
- Beneficios para la planta: fortalecen tallos, promueven la floración y previenen el exceso de humedad.
- Preparación sencilla: limpiar, secar y triturar las cáscaras antes de incorporarlas al sustrato.