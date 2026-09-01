Cuál es la mejor época del año para podar la lavanda

Sin embargo, los especialistas advierten que el secreto de su longevidad radica en el mantenimiento: una poda a tiempo resulta fundamental para mantener su estructura compacta y estimular una floración vigorosa temporada tras temporada.

El momento ideal para podar la lavanda es dos veces al año: una en primavera y otra después de la primera floración en verano. Estos cortes ayudan a mantener el arbusto compacto, estimulan nuevos brotes y favorecen una floración más abundante.

Sin poda, los tallos pueden volverse largos y leñosos, lo que reduce la cantidad de flores.

Poda de primavera: se realiza cuando ya pasaron las últimas heladas. Se recortan tallos secos y se da forma al arbusto.

Recorte de verano: después de la primera floración se quitan las flores marchitas y se acortan ligeramente los tallos.

Evitar cortar la madera vieja: la base leñosa de la planta suele regenerarse con dificultad.

Mantener cortes regulares: ayuda a que la planta crezca compacta y saludable.

La poda de verano es más suave y tiene un objetivo claro: estimular nuevos brotes y, en muchos casos, lograr una segunda floración antes del invierno. De esta manera, la lavanda puede mantener su aspecto vistoso durante más tiempo en el jardín.

Además de la poda, la lavanda necesita algunos cuidados básicos para crecer fuerte. Entre los más importantes se destacan el riego moderado, suelos livianos y al menos seis horas de sol directo por día.

Cuando la poda se realiza correctamente, la lavanda mantiene su forma compacta, produce más flores y mejora la circulación de aire entre sus tallos, lo que también reduce el riesgo de enfermedades.

Fuente: tycsports.com