Cuál es la mejor época para podar el rosal

Saneamiento integral: eliminación de madera seca, partes enfermas y tallos débiles o inmaduros.

Despeje y ventilación: retiro de ramas que se cruzan, crecen en paralelo o enmarañan la copa.

Ejecutar estos cortes con precisión no solo previene enfermedades, sino que maximiza la entrada de luz y aire, preparando al rosal para desplegar todo su potencial en la siguiente temporada.

Aunque los rosales no son exigentes en materia de cuidados, salvo el abono ocasional y el riego, hay una actividad crítica que puede marcar la diferencia entre una floración espectacular y otra escasa o incluso inexistente: la poda.

Podar rosales no es una tarea complicada pero sí es preciso realizarla con pautas muy claras y en el momento preciso para no dañar la capacidad vegetativa de la planta.

La poda de los rosales puede intimidar a los jardineros principiantes. Pero, en realidad, esta práctica da vitalidad a la planta, ya que la poda estimula el crecimiento de nuevos brotes, elimina la madera vieja y muerta, ayuda a dar forma a la planta y reduce las posibilidades de enfermedades fúngicas al abrir el rosal a la circulación del aire.

Lo que hay que tener en cuenta al podar los rosales es que, a pesar de su delicada estética, son sorprendentemente resistentes y pueden aguantar mucho.

De hecho, tu rosal puede recuperarse de unos cuantos tijeretazos equivocados. Es mejor podar los rosales que abandonarlos, y es muy fácil una vez que se dominan las nociones básicas.

Si somos rigurosos tanto con cuándo podar rosales como con los cuidados del rosal en invierno, disfrutaremos de un rosal lleno de rosas en los meses de sol.

Poda del rosal: cuándo es la mejor época

Hay, básicamente, dos tipos de poda: la que se realiza cada año entre julio y agosto, para que las plantas florezcan con más fuerza y vigor en la primavera y otra de mantenimiento que se ejecuta durante la temporada de floración.

La poda de rosales en invierno es la más compleja y la que requiere un mayor esfuerzo, además de que debe hacerse en el momento exacto para aprovechar al máximo la capacidad vegetativa de la planta.

El momento de la poda depende de la clase de rosal y de la zona de rusticidad en la que crezca. Observa los brotes de las hojas de su rosal. Cuando empiecen a hincharse y a adquirir un tono rosado o rojizo, es el momento de podar.

El momento adecuado es crítico, ya que lo mejor es podar la planta antes de que los brotes se abran y justo después de que hayan terminado las heladas fuertes en su región.

Sin embargo, algunos rosales son quisquillosos con el momento de la poda y prefieren ser podados antes de que rompa el letargo.

Fuente: pilardiario.com