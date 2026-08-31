Cuál es la mejor época para podar el romero

El romero es una planta que no puede faltar en tu huerta pues a parte de que tiene un rico olor, se puede usar por sus propiedades medicinales o culinarias para darle sabor a la comida.

Este tipo de poda se hace cuando el romero ya tiene un tamaño grande con varias ramas. Si no quieres que alcance mucha altura pues es la hora de la poda de formación.

Debes mirar bien la planta y quitar las ramas que están secas y pensar la forma que le quieres dar, ya sea redonda, cuadrada o la que se te ocurra y proceder al corte.

El romero es sensible no se debe podar más de un tercio de la planta de una sentada. Si necesita más poda lo haremos más adelante.

Un truco a la hora de podar consiste en alejarse y mirar bien para confirmar que la forma que le das es la correcta.

Si se te ha dado bien el romero y mide 2 metros, lo ideal sería hacer una poda anual o cada 2 años.

La poda del romero debe hacerse en los meses cálidos por lo menos mes o mes y medio antes del invierno y las heladas. Lo ideal es a principios de primavera.

Con la tijera bien desinfectada empezamos a cortar las ramas que están secas o viejas hasta la base de la planta.

Vamos cortando poco a poco la rama para evitar que se parta y ocasionarle una herida al romero.

Debemos fijarnos en las ramas que hay en el interior pues son las que suelen estar más en mal estado.

Puede ser que no hayas podado de hace mucho tiempo y estén todas las ramas en mal estado, entonces tendrías que hacer una poda de formación.

Tanto esta poda como la otra deben hacerse en los meses cálidos, al menos 4 o 6 semanas antes de que lleguen las primeras heladas.

Por esto, el inicio de la primavera, pasado ya el frío, este es un buen momento. De hecho, la poda de rejuvenecimiento o limpieza de romeros viejos debe hacerse siempre en este momento.

Recuerda no quitar más del 1/3 de la planta pues los daños podrían causar la muerte.

Una planta que esté bien aireada por dentro estará sana ya que si hay mucha rama las plagas serán más propensas a aparecer.

Fuente: lahuertinadetoni.es