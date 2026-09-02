Las empresas de redes sociales se esfuerzan más por saber qué usuarios son menores

Meta negó acusaciones de fiscales estadounidenses sobre diseño adictivo de redes sociales en menores. EFE/EPA/Adam Vaughan

Las plataformas combinan distintos métodos para estimar la edad de los usuarios:

Documentos oficiales (DNI, pasaporte), que Meta promete borrar en 30 días.

(DNI, pasaporte), que promete borrar en 30 días. Inteligencia artificial , que analiza patrones de uso, horarios de conexión, amistades y contenido consumido.

, que analiza patrones de uso, horarios de conexión, amistades y contenido consumido. Claves contextuales , como publicaciones sobre escuela, cumpleaños o actividades típicas de menores.

, como publicaciones sobre escuela, cumpleaños o actividades típicas de menores. Análisis visual, donde la IA estima edad por rasgos como altura o estructura ósea en fotos.

Meta afirma que la combinación de señales visuales, texto e interacción permite detectar y eliminar más cuentas de menores de 13 años.

El rol de la IA: estimar, no verificar

La IA puede estimar la edad, pero no verificarla con precisión. Google ya usa este sistema en YouTube, y Meta aplica modelos similares en Instagram. La inteligencia artificial analiza:

Qué publicaciones se miran.

Cuánto tiempo se pasa en cada contenido.

Quiénes son los amigos.

En qué horarios se usa la app.

Un usuario que nunca se conecta durante el horario escolar probablemente sea un niño o adolescente. Empresas como Yoti y Persona trabajan con Meta y Roblox para estimar la edad mediante video selfies. Roblox exige este método para habilitar funciones como el chat entre usuarios. Aunque los videos se borran tras el proceso, expertos advierten que estos sistemas pueden fallar más en mujeres y ciertos grupos raciales o étnicos.

Qué exige el acuerdo legal a Meta

El pacto con 48 estados incluye:

Mejorar sus modelos de verificación de edad.

Usar herramientas propias y de terceros.

Auditorías externas periódicas.

Metas específicas para reducir falsos positivos (menores detectados como adultos).

Revisar las cuentas de amigos cuando se detecta un usuario menor de 13 años.

Estas medidas buscan evitar que menores accedan a espacios no aptos dentro de las redes sociales. Freepik

Meta sostiene que la verificación debería realizarse desde las tiendas de aplicaciones, obligando a Apple y Google a comprobar la edad antes de permitir descargas. Ambas compañías rechazan la idea, argumentando que no cubre computadoras, dispositivos compartidos ni apps preinstaladas.

El dilema de la privacidad: ¿más seguridad o menos libertad?

Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation advierten que la verificación de edad puede derivar en un internet menos privado y menos libre. El riesgo es que los usuarios deban entregar datos sensibles para acceder no solo a redes sociales, sino también a noticias, salud o blogs comunitarios. Una vez recolectada, esa información podría ser filtrada, hackeada o mal utilizada.

Las redes sociales avanzan hacia sistemas más estrictos para identificar a niños y menores, impulsadas por regulaciones y acuerdos legales. Aunque la inteligencia artificial promete mejorar la detección, persisten dudas sobre su precisión y sobre el impacto en la privacidad.