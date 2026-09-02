Meta y otras plataformas de redes sociales están acelerando sus sistemas para identificar qué usuarios son niños y menores, un punto clave para aplicar nuevas medidas de seguridad. Tras un acuerdo histórico con 48 estados de Estados Unidos.
Las empresas de redes sociales se esfuerzan más por saber qué usuarios son menores
Las redes sociales refuerzan la verificación de edad para proteger a niños y adolescentes. Cómo funciona la IA y qué riesgos advierten los expertos
La compañía deberá mejorar su verificación de edad y auditar sus herramientas, en un contexto donde Google, TikTok y Roblox también enfrentan presión regulatoria, informó APNews.
Por qué Meta necesita saber quiénes son menores
El acuerdo de 18.000 millones de dólares obliga a Meta a reforzar sus sistemas de age assurance, ya que cualquier medida de protección es inútil si la plataforma no puede distinguir entre adultos y menores. La verificación de edad se convirtió en el eje de las nuevas reglas para Instagram y Facebook, y podría convertirse en un estándar para toda la industria.
Las plataformas combinan distintos métodos para estimar la edad de los usuarios:
- Documentos oficiales (DNI, pasaporte), que Meta promete borrar en 30 días.
- Inteligencia artificial, que analiza patrones de uso, horarios de conexión, amistades y contenido consumido.
- Claves contextuales, como publicaciones sobre escuela, cumpleaños o actividades típicas de menores.
- Análisis visual, donde la IA estima edad por rasgos como altura o estructura ósea en fotos.
Meta afirma que la combinación de señales visuales, texto e interacción permite detectar y eliminar más cuentas de menores de 13 años.
El rol de la IA: estimar, no verificar
La IA puede estimar la edad, pero no verificarla con precisión. Google ya usa este sistema en YouTube, y Meta aplica modelos similares en Instagram. La inteligencia artificial analiza:
- Qué publicaciones se miran.
- Cuánto tiempo se pasa en cada contenido.
- Quiénes son los amigos.
- En qué horarios se usa la app.
Un usuario que nunca se conecta durante el horario escolar probablemente sea un niño o adolescente. Empresas como Yoti y Persona trabajan con Meta y Roblox para estimar la edad mediante video selfies. Roblox exige este método para habilitar funciones como el chat entre usuarios. Aunque los videos se borran tras el proceso, expertos advierten que estos sistemas pueden fallar más en mujeres y ciertos grupos raciales o étnicos.
Qué exige el acuerdo legal a Meta
El pacto con 48 estados incluye:
- Mejorar sus modelos de verificación de edad.
- Usar herramientas propias y de terceros.
- Auditorías externas periódicas.
- Metas específicas para reducir falsos positivos (menores detectados como adultos).
- Revisar las cuentas de amigos cuando se detecta un usuario menor de 13 años.
Meta sostiene que la verificación debería realizarse desde las tiendas de aplicaciones, obligando a Apple y Google a comprobar la edad antes de permitir descargas. Ambas compañías rechazan la idea, argumentando que no cubre computadoras, dispositivos compartidos ni apps preinstaladas.
El dilema de la privacidad: ¿más seguridad o menos libertad?
Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation advierten que la verificación de edad puede derivar en un internet menos privado y menos libre. El riesgo es que los usuarios deban entregar datos sensibles para acceder no solo a redes sociales, sino también a noticias, salud o blogs comunitarios. Una vez recolectada, esa información podría ser filtrada, hackeada o mal utilizada.
Las redes sociales avanzan hacia sistemas más estrictos para identificar a niños y menores, impulsadas por regulaciones y acuerdos legales. Aunque la inteligencia artificial promete mejorar la detección, persisten dudas sobre su precisión y sobre el impacto en la privacidad.
En pocas palabras
- Meta refuerza controles: la compañía implementa sistemas avanzados de inteligencia artificial y verificación para identificar a menores en sus plataformas.
- Acuerdo y regulación: tras un pacto millonario con 48 estados de Estados Unidos, Meta debe auditar sus herramientas de seguridad y verificar la edad de los usuarios.
- Privacidad en debate: expertos alertan sobre los riesgos de privacidad y el potencial mal uso de datos sensibles en la creciente demanda de verificación de edad en internet.