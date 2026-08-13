Meta enfrenta en EE.UU. un juicio histórico por funciones adictivas en redes sociales

Las acusaciones: funciones adictivas y daños a menores

La querella afirma que Instagram y Facebook incorporan mecanismos que:

Prolongan el tiempo de uso.

Fomentan la interacción compulsiva.

Exponen a los menores a contenido perjudicial.

a contenido perjudicial. Generan impactos negativos en la salud mental.

Según los estados, estas prácticas causaron daños físicos y psicológicos en miles de jóvenes, mientras Meta priorizaba sus ganancias por encima de la seguridad infantil.

El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró que Meta “viola constantemente las leyes de protección al consumidor” y que proteger a los niños es una de sus funciones más importantes.

Un tribunal del estado de Nuevo México ordenó a Meta pagar US$567 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños causados a los jóvenes a través de sus plataformas.

Según consideró el juez del caso, la empresa matriz de Instagram y Facebook creó una "molestia pública" y puso en riesgo la salud mental de los usuarios menores de edad.

Un proceso marcado por derrotas previas para Meta

Meta llega al juicio tras varios reveses judiciales. Esta semana, el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones rechazó su pedido para retrasar el inicio del proceso, que tiene previsto comenzar con la presentación de argumentos el 18 de agosto.

En 2024, los estados lograron bloquear un intento de Meta de desestimar la demanda. Y recientemente, el tribunal de apelaciones también rechazó la solicitud de Meta, Google, TikTok y Snap de obtener inmunidad bajo la Sección 230, en un caso que involucra más de 3.000 demandas por adicción en menores.

La semana pasada, un juzgado de Nuevo México condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares para crear un fondo de reparación destinado a la salud mental de jóvenes afectados por sus plataformas. Ese fallo es considerado un precedente directo para el juicio que ahora enfrenta la compañía dirigida por Mark Zuckerberg.

Otras tecnológicas también bajo escrutinio

Meta es la primera empresa en llegar a juicio dentro de esta coalición de estados, pero no la única acusada. Google, ByteDance (TikTok) y Snap enfrentan procesos similares por el impacto de sus redes sociales en menores y por presuntas prácticas que fomentan la adicción.

El juicio contra Meta abre una etapa decisiva en Estados Unidos sobre la responsabilidad de las redes sociales en la protección de los menores. Con acusaciones graves y precedentes recientes, el caso podría marcar el futuro de la regulación digital y del diseño de plataformas utilizadas por millones de jóvenes.