Descubrimiento bajo la corteza terrestre deja sin palabras a los científicos

Sam Eriksen, físico de la Universidad de Bristol, lideró un estudio sobre las observaciones. "Podría ser el primer indicio de una observación de materia oscura", señaló el experto. El experimento utiliza 10 toneladas de xenón líquido dentro de un dispositivo cilíndrico gestionado por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley.

Los investigadores buscan partículas rebotando en átomos de xenón. Cuando ocurre una colisión, se producen destellos de luz ultravioleta. El equipo detectó un choque donde una partícula empujó el núcleo del átomo hacia adelante. Ese movimiento es conocido formalmente como retroceso nuclear.

Prudencia extrema

El hallazgo concuerda con las hipótesis previas sobre los WIMP, pero los responsables piden cautela. "Es importante destacar que, como se trata de un solo evento, no afirmamos que sea materia oscura", explicó Eriksen. Los investigadores trabajan actualmente para descartar explicaciones alternativas.

Alvine Kamaha, astrofísica de la UCLA, también participó del estudio. "Puede que estemos ante algo extraordinario, pero tenemos que ser excepcionalmente rigurosos antes de sacar esa conclusión", advirtió. Las estimaciones indican que millones de estas partículas atraviesan los cuerpos humanos cada segundo sin interactuar jamás con ellos.

"Cuando observamos galaxias o cúmulos de galaxias, vemos que se comportan como si contuvieran mucha más masa que la materia que podemos ver. Por lo tanto, aunque no podemos ver la materia oscura en sí, podemos observar lo que hace su gravedad", detalló Kamaha.

La investigadora definió el fenómeno como el pegamento cósmico que permitió la formación de agrupaciones estelares como la Vía Láctea. "Sin ella, el universo habría evolucionado de forma muy diferente, o las estructuras que acabaron dando lugar a nuestro sistema solar podrían no haberse formado de la misma manera", aseguró.

Las investigaciones sobre el universo continúan mediante distintas técnicas. "Estudiamos sus efectos gravitacionales sobre las galaxias. Intentamos producir las partículas en aceleradores. Realizamos detecciones directas utilizando experimentos enterrados en las profundidades para protegerlos de los rayos cósmicos mientras buscamos la rarísima ocasión en que una partícula interactúe con la materia ordinaria", concluyó Kamaha.