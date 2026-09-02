La presencia del viento Zonda volverá a generar condiciones de alta inestabilidad climática en Mendoza durante este miércoles 2 de septiembre. Con un ascenso térmico que llevará el termómetro hasta los 27 °C de máxima, los organismos oficiales de emergencia monitorean el avance de este fenómeno que traerá ráfagas de viento seco de entre 51 y 59 km/h durante la tarde.
Cuáles serán los departamentos de Mendoza más afectados por el viento Zonda
El Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta por ráfagas intensas, aumento de la temperatura y ambiente seco para este miércoles. Guía de precauciones para la población.
Las zonas y departamentos bajo alerta por el viento Zonda
Las condiciones atmosféricas previstas para la jornada no afectarán de manera uniforme a toda la geografía provincial, concentrándose el mayor impacto en sectores precordilleranos, valles productivos y departamentos del sur y centro mendocino.
El mapa de vulnerabilidad abarca las siguientes regiones:
- Valle de Uco: Ráfagas intensas afectarán los Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato y Valles de San Carlos, con mayor fuerza en horas de la tarde.
- Zona Sur: Impacto directo sobre el departamento de Malargüe y diversos sectores rurales y urbanos de San Rafael.
- Gran Mendoza y Precordillera: Sectores de la Precordillera de Las Heras, junto con los Valles y Precordillera de Luján de Cuyo.
- Zona Este: La corriente cálida se desplazará también sobre los departamentos de Junín y Rivadavia.
Recomendaciones de seguridad ante el avance del viento Zonda
Frente al incremento del viento en superficie, la baja humedad relativa y el riesgo de caída de ramas o cables, las autoridades de Defensa Civil recomiendan adoptar las siguientes medidas preventivas:
- Protección de la salud: Mantenerse hidratado constantemente, evitar la actividad física al aire libre y resguardar a niños y adultos mayores con antecedentes respiratorios.
- Prevención absoluta de incendios: No encender fuego en malezas, pastizales ni zonas de campo. La combinación de baja humedad y fuertes ráfagas facilita la propagación incontrolable de llamas.
- Resguardo domiciliario y vial: Cerrar herméticamente viviendas para evitar el ingreso de polvo, asegurar objetos sueltos en balcones o techos y evitar estacionar vehículos debajo de árboles frondosos.
- Precaución al conducir: Reducir la velocidad en rutas y caminos de montaña ante la pérdida repentina de visibilidad provocada por el polvo en suspensión.
El cambio de tiempo tras la ráfaga seca
El paso del viento Zonda actuará como la antesala de un marcado cambio de masa de aire. Hacia la mañana del jueves 3, el ingreso de vientos del sector sur —con ráfagas de 42 a 50 km/h— provocará un desplome en la temperatura, reduciendo la máxima a 18 °C e iniciando una tendencia gélida que dejará máximas de solo 7 °C para el domingo.
En pocas palabras
- Alerta Zonda: Servicio Meteorológico Nacional activó alerta por ráfagas intensas, aumento de temperatura y ambiente seco en Mendoza.
- Zonas afectadas: Se prevé mayor impacto en el Valle de Uco, Zona Sur, Gran Mendoza, Precordillera y Zona Este.
- Recomendaciones: Se aconseja hidratación, evitar actividad física al aire libre y extremar precauciones ante riesgo de incendios.