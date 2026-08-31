La Unión Europea pone en la mira a ChatGPT, Reddit y Roblox, serán plataformas sujetas a fuertes requisitos

Investigar funcionalidades.

Auditar sistemas algorítmicos.

Dupervisar el cumplimiento en conjunto con autoridades nacionales.

En el caso de ChatGPT y Reddit, la supervisión se hará junto a Coimisiún na Meán (Irlanda). Para Roblox, la autoridad será la ACM (Países Bajos).

A partir de ahora la Unión Europea introduce normas de transparencia para el uso de inteligencia artificial con avisos obligatorios y multas.

Por qué Europa endurece controles sobre plataformas

La Ley de Servicios Digitales (DSA) busca equilibrar innovación y seguridad en un ecosistema donde:

La inteligencia artificial generativa crece a ritmo acelerado.

Las comunidades digitales influyen en la opinión pública.

Los videojuegos y mundos virtuales tienen millones de menores.

Los algoritmos pueden amplificar riesgos sin supervisión.

ChatGPT, Reddit y Roblox representan tres modelos distintos de tecnología e interacción digital, pero todos con impacto masivo. Aunque la regulación es europea, afecta globalmente a plataformas que operan a nivel global:

ChatGPT deberá reforzar transparencia y seguridad en sus respuestas.

deberá reforzar transparencia y seguridad en sus respuestas. Reddit tendrá controles más estrictos sobre comunidades y moderación.

Roblox deberá demostrar medidas de protección para menores.

Esto marca un estándar internacional que influye en cómo se desarrollan y se regulan las plataformas tecnológicas en la región.

Con estas incorporaciones, la Unión Europea amplía el grupo de plataformas que deben cumplir requisitos reforzados. La supervisión se reparte entre la Comisión Europea y los coordinadores de servicios digitales de cada país miembro.