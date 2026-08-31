La Unión Europea pone en la mira a ChatGPT, Reddit y Roblox, serán plataformas sujetas a fuertes requisitos

La Comisión Europea clasificó a ChatGPT, Reddit y Roblox como servicios digitales de muy gran tamaño, lo que los obliga a cumplir estrictos requisitos de transparencia, seguridad y control de contenidos previstos en la Ley de Servicios Digitales (DSA). Las tres plataformas superan los 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea, según informó Agencia EFE.
Qué significa ser una plataforma de “muy gran tamaño”
La designación implica obligaciones adicionales para servicios que tienen impacto masivo en la vida digital de los ciudadanos europeos. Entre ellas:
- Controles reforzados sobre contenidos ilícitos.
- Medidas para proteger a menores.
- Evaluación de riesgos algorítmicos.
- Mitigación de efectos sobre bienestar físico y mental.
- Protección de derechos fundamentales.
- Prevención de impactos en procesos electorales y seguridad pública.
Estas medidas buscan que las plataformas más influyentes operen con mayor responsabilidad y transparencia. ChatGPT, Reddit y Roblox tienen hasta finales de noviembre para implementar los cambios que exige la normativa. La Comisión Europea podrá:
- Investigar funcionalidades.
- Auditar sistemas algorítmicos.
- Dupervisar el cumplimiento en conjunto con autoridades nacionales.
En el caso de ChatGPT y Reddit, la supervisión se hará junto a Coimisiún na Meán (Irlanda). Para Roblox, la autoridad será la ACM (Países Bajos).
Por qué Europa endurece controles sobre plataformas
La Ley de Servicios Digitales (DSA) busca equilibrar innovación y seguridad en un ecosistema donde:
- La inteligencia artificial generativa crece a ritmo acelerado.
- Las comunidades digitales influyen en la opinión pública.
- Los videojuegos y mundos virtuales tienen millones de menores.
- Los algoritmos pueden amplificar riesgos sin supervisión.
ChatGPT, Reddit y Roblox representan tres modelos distintos de tecnología e interacción digital, pero todos con impacto masivo. Aunque la regulación es europea, afecta globalmente a plataformas que operan a nivel global:
- ChatGPT deberá reforzar transparencia y seguridad en sus respuestas.
- Reddit tendrá controles más estrictos sobre comunidades y moderación.
- Roblox deberá demostrar medidas de protección para menores.
Esto marca un estándar internacional que influye en cómo se desarrollan y se regulan las plataformas tecnológicas en la región.
Con estas incorporaciones, la Unión Europea amplía el grupo de plataformas que deben cumplir requisitos reforzados. La supervisión se reparte entre la Comisión Europea y los coordinadores de servicios digitales de cada país miembro.
En pocas palabras
- Unión Europea: endurece controles sobre ChatGPT, Reddit y Roblox bajo la Ley de Servicios Digitales.
- Obligaciones: las plataformas deberán cumplir estrictos requisitos de transparencia, seguridad y control de contenidos.
- Plazo: las tres compañías tienen hasta finales de noviembre para implementar los cambios exigidos por la normativa.