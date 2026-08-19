OpenAI presenta un ChatGPT para adolescentes con nuevas protecciones

OpenAI presentó ChatGPT for Teens, una versión del chatbot diseñada para adolescentes, con filtros de seguridad reforzados y controles parentales opcionales. La herramienta busca equilibrar el aprendizaje y la creatividad con la protección de los usuarios jóvenes, en un contexto donde crece la preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en su salud mental.
Una versión adaptada para adolescentes
Según informa EFE, OpenaAI anunció el lanzamiento global de ChatGPT para adolescentes, una modalidad que mantiene las capacidades del chatbot tradicional pero incorpora límites automáticos en conversaciones de alto riesgo.
La herramienta bloquea temas relacionados con autolesiones, violencia, trastornos alimentarios y contenido sexual explícito, y puede enviar alertas a adultos si los controles parentales están activados.
La compañía aclaró que estos controles no permiten leer ni supervisar las conversaciones del adolescente. “Si OpenAI envía una notificación de seguridad, solo comparte la información necesaria para proteger el bienestar del joven”, señala el comunicado.
Funciones educativas y modo de estudio
ChatGPT for Teens incorpora recordatorios de tareas y sugerencias para activar el modo de estudio, que guía al usuario paso a paso en lugar de entregar respuestas completas de inmediato. El objetivo es fomentar el aprendizaje y evitar que la IA reemplace el proceso de razonamiento.
Para activar esta versión, OpenAI rastrea más de 2.000 señales, como horarios de uso, para detectar si un usuario es menor de 18 años y activar automáticamente el modo adolescente.
Un lanzamiento en medio de presiones y debates
La nueva función llega en un momento de creciente preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en jóvenes. Grupos de padres en ciudades como Nueva York y Los Ángeles presionan a las escuelas para frenar la adopción de herramientas de inteligencia artificial, argumentando que podrían afectar el pensamiento crítico y la autonomía de los estudiantes.
Con ChatGPT para adolescentes, OpenAI busca combinar seguridad, educación y acompañamiento digital en un entorno cada vez más complejo para los jóvenes. La medida intenta responder a las demandas sociales y a los desafíos que plantea el uso de la IA en edades tempranas.
En pocas palabras
- OpenAI lanza ChatGPT for Teens: presenta filtros de seguridad reforzados y controles parentales para proteger a usuarios jóvenes.
- Funciones educativas y modo estudio: incorpora recordatorios de tareas y guías paso a paso para fomentar el aprendizaje autónomo.
- Respuesta a debates sobre IA: busca equilibrar la utilidad de la inteligencia artificial con la seguridad y el bienestar de los adolescentes.