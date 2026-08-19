OpenAI presenta un ChatGPT para adolescentes con nuevas protecciones

La compañía aclaró que estos controles no permiten leer ni supervisar las conversaciones del adolescente. “Si OpenAI envía una notificación de seguridad, solo comparte la información necesaria para proteger el bienestar del joven”, señala el comunicado.

ChatGPT para adolescentes tiene funciones educativas y modo estudio que incorpora recordatorios de tareas y guías paso a paso para fomentar el aprendizaje autónomo.

Funciones educativas y modo de estudio

ChatGPT for Teens incorpora recordatorios de tareas y sugerencias para activar el modo de estudio, que guía al usuario paso a paso en lugar de entregar respuestas completas de inmediato. El objetivo es fomentar el aprendizaje y evitar que la IA reemplace el proceso de razonamiento.

Para activar esta versión, OpenAI rastrea más de 2.000 señales, como horarios de uso, para detectar si un usuario es menor de 18 años y activar automáticamente el modo adolescente.

Un lanzamiento en medio de presiones y debates

La nueva función llega en un momento de creciente preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en jóvenes. Grupos de padres en ciudades como Nueva York y Los Ángeles presionan a las escuelas para frenar la adopción de herramientas de inteligencia artificial, argumentando que podrían afectar el pensamiento crítico y la autonomía de los estudiantes.

Con ChatGPT para adolescentes, OpenAI busca combinar seguridad, educación y acompañamiento digital en un entorno cada vez más complejo para los jóvenes. La medida intenta responder a las demandas sociales y a los desafíos que plantea el uso de la IA en edades tempranas.