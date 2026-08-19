En 1911, un inmigrante italiano creó una empresa en Argentina y la convirtió en el mayor complejo industrial de América Latina

Pero Di Tella no se conformó con ese primer éxito. Durante las décadas siguientes, SIAM comenzó a diversificar su producción y entró en sectores que estaban creciendo junto con la economía argentina. Uno de los grandes saltos llegó con la expansión del automóvil y la necesidad de desarrollar una red nacional de abastecimiento de combustibles. En 1922, el Estado argentino creó YPF, que se convirtió en la primera gran empresa petrolera estatal de América Latina. SIAM aprovechó la oportunidad y comenzó a fabricar surtidores de combustible en el país.

El boom de esta empresa Argentina

El crecimiento continuó durante las décadas de 1920 y 1930. SIAM dejó atrás las amasadoras y los surtidores para fabricar una amplia variedad de productos y equipos, desde maquinaria industrial hasta artefactos para el hogar. La empresa también comenzó a desarrollar una estructura industrial integrada, con grandes plantas y miles de trabajadores.

La crisis mundial de 1929 y la Gran Depresión profundizaron una transformación que ya estaba en marcha. El comercio internacional se contrajo y Argentina tuvo cada vez más dificultades para importar determinados bienes. En ese escenario cobró fuerza la industrialización por sustitución de importaciones, una estrategia mediante la cual el país comenzó a producir localmente bienes que antes compraba en el exterior.

SIAM fue una de las empresas que mejor aprovechó ese proceso. Su capacidad industrial le permitió ingresar en el mercado de los electrodomésticos y fabricar productos destinados a una creciente clase media argentina. Entre ellos estuvieron las heladeras, que convirtieron a la marca en una presencia habitual en los hogares.

La expansión de la empresa alcanzó su punto máximo décadas después, especialmente durante los años 40 y 50. La empresa produjo heladeras, lavarropas, cocinas, ventiladores y otros electrodomésticos, además de maquinaria industrial. Su crecimiento no se limitó a Argentina: SIAM también tuvo presencia en otros países de América Latina y se convirtió en uno de los símbolos de la industrialización argentina.

Las dificultades financieras, los cambios en las políticas económicas, la apertura de las importaciones y los problemas de gestión terminaron debilitando al conglomerado. En la década de 1970, SIAM fue estatizada y posteriormente comenzó un proceso de desmembramiento y privatización. La compañía dejó de tener el peso industrial que había alcanzado durante sus años de esplendor.