La foto más desgarradora de la mamá y sus hijas fallecidas en al accidente en Maipú

La noticia del fallecimiento (el de sus hijas había sido informado ayer lunes)) fue confirmada desde el mismo hospital Perrupato, donde se encontraba en en terapia intensiva. El deceso ocurrió cerca de las 20 de este martes, según información oficial del nosocomio.

El terrible accidente en ruta 60 de Maipú

El accidente ocurrido el domingo 16 de agosto sobre la Ruta 60, a un kilómetro de la Variante de Palmira, es una tragedia familiar. Cuatro de los seis ocupantes de los vehículos involucrados murieron: Oscar Fernández Mercau, el árbitro de fútbol que conducía el mencionado Peugeot 504, las hermanas Rosario y Juana Masó Tillar, de 19 y 20 años y este martes, su madre Ariadna.

Quien conducía la Volkswagen T-Cross es Martín Omar Tillar, hermano de Ariadna. El hombre es contador público y está internado en grave estado en el Hospital Lagomaggiore.

Martín Tillar.

Según las primeras versiones vinculadas a la mecánica del accidente, el vehículo habría intentado sobrepasar a otro automóvil y, en esa maniobra, se habría encontrado de frente con el Peugeot 504. Sin embargo, esta hipótesis todavía no está confirmada y forma parte de la investigación del caso.

En tanto, la pareja del conductor se recupera. La cuarta ocupante de la T-Cross es Florencia Bettalemmi, pareja de Martín Tillar. Bettalemmi es psicóloga y trabaja en OSEP. Fue trasladada al Hospital El Carmen y, a diferencia de los otros integrantes de la familia, evoluciona favorablemente y se encuentra en recuperación.

La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal, que intenta determinar cómo ocurrió la colisión que dejó tres muertos y cinco personas heridas.