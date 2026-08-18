Así fue el accidente frontal que mató a dos hermanas, su mamá y un hombre en la Ruta 60: sobrepaso fatal

Al parecer y siguiendo también los aportes de un testigo, al salir del callejón hacia la Ruta 60, el conductor del Peugeot de modelo antiguo giró a la derecha, en sentido hacia el este, presumiblemente a baja velocidad.

En sentido contrario, de este a oeste venía un vehículo (cuya identificación no ha trascendido), por lo que ese conductor no habría advertido que detrás de ese vehículo venía la VW T-Cross que se adelantó para pasarlo y provocó el choque frontal.

El impacto fue tan violento que tanto la VW como el Peugeot terminaron con el frente literalmente destrozado. De hecho, el conductor del auto -que viajaba solo- se llevó la peor parte, ya que terminó con lesiones gravísimas que luego le provocaron la muerte al ingresar a un hospital. El choque redujo su auto a la mitad.

A la VW T-Cross en la que viajaban 5 ocupantes se le activó todo el sistema de airbag. "Por lo que vieron quienes acudieron al accidente, se le activaron los airbag frontales, laterales y una cortina de airbag que tiene ese modelo", aportó la misma fuente que pidió reservas.

Las pericias que aportarán claridad al accidente fatal

Ahora será tarea de los peritos viales confirmar si en ese tramo de la Ruta 60, cercana a la variante Palmira, quienes conducen de este a oste -como lo hacía el conductor de la camioneta VW T-Cross- tienen prohibido adelantarse por la demarcación de la ruta o no.

Y también si el Peugeot 504 que salía de ese callejón Piperbo, lo hacía con las luces encendidas como para que el conductor de la camioneta lo hubiera advertido antes de sobrepasar al auto y cruzarse de carril.

Tremendas imágenes del trágico accidente que ocurrió en la Ruta 60.

Dolor por las víctimas fatales del choque frontal

La primera víctima fatal del choque frontal que se dio en la Ruta 60 el pasado domingo a las 20.30 fue el conductor del Peugeot 504, Oscar Aníbal Fernández Mercau. "El Chacha" era un árbitro de fútbol amateur de 48 años, que sufrió heridas gravísimas y murió mientras era trasladado al Hospital Central.

En la camioneta VW T-Cross que conducía Martín Omar Tillar viajaban en el asiento trasero las hermanas Juana y Rosario Masó Tillar. Ellas iban junto a su madre Ariadna Tillar -fallecida este martes- hermana del conductor de la camioneta.

Rosario y Juana Massó, Tillar, de 19 y 20 años, fallecieron este lunes por las gravísimas lesiones que sufrieron en el accidendente frontal de la ruta 60. Este martes murió la madre de ellas.

Como copiloto viajaba la pareja del conductor, Florencia Bettalemmi.

Al parecer, por el fuerte impacto, las dos chicas salieron despedidas de sus asientos y sufrieron heridas gravísimas, que les provocaron la muerte en la tarde de este lunes.

Juana Masó Tillar estudiaba la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Mendoza. Tras el choque, ingresó en estado crítico a terapia intensiva del Hospital Central, donde se constató su deceso a las 17.44 debido a un paro cardiorrespiratorio.

Por su parte, su hermana menor, Rosario, soñaba con ser psicóloga y se encontraba estudiando en la UCA. La joven sufrió politraumatismos graves y debió pasar por el quirófano del mismo nosocomio capitalino, confirmándose cerca de las 20 su muerte cerebral.