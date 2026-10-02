Camionero intentó pasar desde Mendoza a Chile un cargamento millonario de remedios para dopar caballos

Los medicamentos estaban escondidos en una rueda

Según declaró el camionero ante los fiscalizadores de la Aduana chilena, los medicamentos habían sido enviados por encomienda desde Buenos Aires hasta Mendoza. Una vez en la provincia, llevó el cargamento hasta una vulcanizadora para ocultar los fármacos dentro de una rueda de repuesto ubicada en el chasis del camión.

El cargamento de remedios veterinarios fue detectado en el control del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de la aduana chilena. Imagen ilustrativa

La maniobra quedó al descubierto cuando el vehículo pasó por el escáner del portal radiológico del complejo fronterizo. El equipo detectó anomalías en el interior del neumático y los fiscalizadores realizaron una inspección que permitió encontrar los medicamentos.

En total fueron incautados 384 frascos: 191 correspondían a MV Chinfield, un estimulante cardiorrespiratorio cuyo uso está asociado al dopaje de caballos de carrera, y otros 193 eran frascos de Diuretic, utilizado para alterar o enmascarar controles antidopaje.

Decomisaron los medicamentos y deberá pagar una multa millonaria

Tras el procedimiento, el camionero fue llevado ante la Justicia chilena e imputado por el delito de contrabando. En la audiencia se acordó una salida reparatoria mediante el pago de unos 16 millones de pesos chilenos, que serán abonados en cuotas.

La suma representa aproximadamente el doble del valor que las autoridades atribuyeron al cargamento, estimado en más de 9.000 dólares.

Los medicamentos quedaron decomisados y serán destruidos posteriormente por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile.