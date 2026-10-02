Un camionero intentó ingresar a Chile desde Mendoza un cargamento de remedios veterinarios -concretamente fármacos para dopar caballos- escondidos dentro de una rueda de repuesto del camión, pero la maniobra fue detectada por los controles fronterizos en el Paso Los Libertadores. El cargamento está valuado en más de 9.000 dólares.
Camionero intentó pasar desde Mendoza a Chile un cargamento millonario de remedios para dopar caballos
El conductor del camión llevaba casi 400 cajas de remedios veterinarios ocultos en una rueda. Tendrá que pagar una multa de 16 millones de pesos chilenos
El chofer fue detenido y quedó imputado por contrabando ante el Juzgado de Garantía de Los Andes.
Finalmente acordó pagar en cuotas unos 16 millones de pesos chilenos, una suma que duplica el valor de los medicamentos que llevaba ocultos.
Los medicamentos estaban escondidos en una rueda
Según declaró el camionero ante los fiscalizadores de la Aduana chilena, los medicamentos habían sido enviados por encomienda desde Buenos Aires hasta Mendoza. Una vez en la provincia, llevó el cargamento hasta una vulcanizadora para ocultar los fármacos dentro de una rueda de repuesto ubicada en el chasis del camión.
La maniobra quedó al descubierto cuando el vehículo pasó por el escáner del portal radiológico del complejo fronterizo. El equipo detectó anomalías en el interior del neumático y los fiscalizadores realizaron una inspección que permitió encontrar los medicamentos.
En total fueron incautados 384 frascos: 191 correspondían a MV Chinfield, un estimulante cardiorrespiratorio cuyo uso está asociado al dopaje de caballos de carrera, y otros 193 eran frascos de Diuretic, utilizado para alterar o enmascarar controles antidopaje.
Decomisaron los medicamentos y deberá pagar una multa millonaria
Tras el procedimiento, el camionero fue llevado ante la Justicia chilena e imputado por el delito de contrabando. En la audiencia se acordó una salida reparatoria mediante el pago de unos 16 millones de pesos chilenos, que serán abonados en cuotas.
La suma representa aproximadamente el doble del valor que las autoridades atribuyeron al cargamento, estimado en más de 9.000 dólares.
Los medicamentos quedaron decomisados y serán destruidos posteriormente por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile.
En pocas palabras
- Camionero detenido: intentó ingresar a Chile con casi 400 cajas de remedios veterinarios ocultos en una rueda de auxilio.
- Contrabando de dopantes: los fármacos, valuados en más de 9.000 dólares, estaban destinados a dopar caballos de carrera.
- Multa millonaria: el conductor deberá pagar 16 millones de pesos chilenos, el doble del valor de la mercadería incautada.