Desaparecido: la autopsia confirmó que Kevin Dubé murió por causas naturales y descartaron otras hipótesis

Kevin Duvé tenía una cardiopatía preexistente, según el informe preliminar del Cuerpo Médico Forense.

La principal hipótesis sobre la que trabajan los investigadores, en coincidencia con los peritajes de la Policía Científica del Ministerio de Seguridad y Justicia, sostiene que el joven se habría descompensado, caído al curso de agua y posteriormente arrastrado por la corriente.

En el procedimiento trabajaron personal de la División Investigaciones y el fiscal regional de la zona Este, Facundo Garnica, quienes se desplazarán al lugar del hallazgo tras constatarse que las características físicas coincidían con las del joven buscado.

Dos semanas de búsqueda y apareció en La Paz

Kevin Dubé había sido visto por última vez el pasado 17 de septiembre en la localidad de Las Catitas, en Santa Rosa. Durante los 14 días en los que se mantuvo la averiguación de paradero, se montaron operativos de rastrillaje que contaron con la colaboración municipal puesta a disposición por la comuna que encabeza la intendenta Flor Destéfanis.

Las tareas de búsqueda operativa e investigación se extendieron de forma paralela hacia San Luis, jurisdicción en la que el joven contaba con vínculos familiares.

Si bien durante las últimas horas del miércoles la causa había derivado en una serie de allanamientos preventivos en inmuebles de la zona ante la posibilidad de un hecho violento, los resultados de los exámenes forenses y las pericias de Policía Científica reorientaron las actuaciones judiciales para dar por cerrada la hipótesis criminal. El hallazgo del cuerpo se produjo en La Paz.