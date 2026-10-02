El Ministerio Público Fiscal confirmó este jueves el hallazgo del cuerpo de Kevin Leonardo Dubé (28), quien permanecía desaparecido desde hacía dos semanas. El cadáver fue localizado en una finca en La Paz. Según el informe oficial preliminar del Cuerpo Médico Forense, la necropsia determinó que su muerte fue por causas naturales vinculadas a una afección cardíaca preexistente.
Desaparecido: la autopsia confirmó que Kevin Dubé murió por causas naturales y descartaron otras hipótesis
El cuerpo del joven de 28 años, que permanecía desaparecido desde el 17 de septiembre en Santa Rosa, fue localizado en el interior de una finca en La Paz
En el mismo dictamen, las autoridades judiciales y policiales descartaron la participación de terceras personas en el hecho, debido a que el cuerpo no presentaba lesiones ni signos compatibles con un ataque o agresión física.
Respecto a las circunstancias en las que se produjo la localización de la víctima, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que el cuerpo fue hallado en el cauce de un canal de riego.
La principal hipótesis sobre la que trabajan los investigadores, en coincidencia con los peritajes de la Policía Científica del Ministerio de Seguridad y Justicia, sostiene que el joven se habría descompensado, caído al curso de agua y posteriormente arrastrado por la corriente.
En el procedimiento trabajaron personal de la División Investigaciones y el fiscal regional de la zona Este, Facundo Garnica, quienes se desplazarán al lugar del hallazgo tras constatarse que las características físicas coincidían con las del joven buscado.
Dos semanas de búsqueda y apareció en La Paz
Kevin Dubé había sido visto por última vez el pasado 17 de septiembre en la localidad de Las Catitas, en Santa Rosa. Durante los 14 días en los que se mantuvo la averiguación de paradero, se montaron operativos de rastrillaje que contaron con la colaboración municipal puesta a disposición por la comuna que encabeza la intendenta Flor Destéfanis.
Las tareas de búsqueda operativa e investigación se extendieron de forma paralela hacia San Luis, jurisdicción en la que el joven contaba con vínculos familiares.
Si bien durante las últimas horas del miércoles la causa había derivado en una serie de allanamientos preventivos en inmuebles de la zona ante la posibilidad de un hecho violento, los resultados de los exámenes forenses y las pericias de Policía Científica reorientaron las actuaciones judiciales para dar por cerrada la hipótesis criminal. El hallazgo del cuerpo se produjo en La Paz.
En pocas palabras
- Hallazgo del cuerpo: el cadáver de Kevin Dubé, desaparecido el 17 de septiembre, fue localizado en una finca en La Paz.
- Causa de muerte: la autopsia confirmó que Dubé, de 28 años, falleció por causas naturales, descartando otras hipótesis.
- Circunstancias: se presume que se descompensó, cayó a un canal de riego y fue arrastrado por la corriente.