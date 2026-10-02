La conmovedora historia de Ana Teresa Diego, la estudiante desaparecida que dio nombre a un asteroide

Con la resolución de la Cámara Federal para la restitución de sus restos a su madre, Zaira Franz, la historia de Ana completa un círculo donde la justicia terrenal abraza al homenaje estelar. Aquella joven que un día de 1976 no pudo esperar a su compañero a la salida de la biblioteca hoy deja de ser un número para recuperar su nombre, su historia y un lugar físico donde ser recordada con flores y memoria.

El caso de Ana Teresa Diego demuestra cómo la memoria colectiva puede habitar tanto en las profundidades del firmamento como en el suelo que pisamos. Mientras el asteroide "Anadiego" continúa su curso infinito en el espacio, sus restos descansan en la Tierra, brindando paz a sus seres queridos y reafirmando el compromiso innegociable con la verdad y la justicia.