Durante más de tres décadas, el destino de Ana Teresa Diego estuvo envuelto en la incertidumbre. Secuestrada y desaparecida en 1976 durante la última dictadura militar, la joven estudiante de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata se convirtió en un símbolo imperecedero de memoria.
La conmovedora historia de Ana Teresa Diego, la estudiante desaparecida que dio nombre a un asteroide
Entre las estrellas y la memoria: la historia de la estudiante desaparecida cuyos restos fueron hallados tras bautizar un asteroide
Su pasión por el universo llevó a que la comunidad científica bautizara con su nombre al asteroide 11.441, "Anadiego", otorgándole un homenaje celestial entre Marte y Júpiter. Sin embargo, la tierra aún adeudaba una respuesta a su familia.
Esa respuesta finalmente llegó tras un arduo trabajo científico y judicial. La identificación de los restos óseos de Ana en el cementerio de Avellaneda (exhumados e investigados por el Equipo Argentino de Antropología Forense) permitió cerrar un doloroso ciclo de búsqueda.
Con la resolución de la Cámara Federal para la restitución de sus restos a su madre, Zaira Franz, la historia de Ana completa un círculo donde la justicia terrenal abraza al homenaje estelar. Aquella joven que un día de 1976 no pudo esperar a su compañero a la salida de la biblioteca hoy deja de ser un número para recuperar su nombre, su historia y un lugar físico donde ser recordada con flores y memoria.
El caso de Ana Teresa Diego demuestra cómo la memoria colectiva puede habitar tanto en las profundidades del firmamento como en el suelo que pisamos. Mientras el asteroide "Anadiego" continúa su curso infinito en el espacio, sus restos descansan en la Tierra, brindando paz a sus seres queridos y reafirmando el compromiso innegociable con la verdad y la justicia.