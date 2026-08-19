Tienen tres hijos y hace 5 décadas que viven en montañas separadas para no verse los días de mal humor

La historia de esta pareja no es la típica romántica de película, sino más bien una forma de resiliencia, de libertad, compromiso y de una conexión tan profunda que ni la distancia física logra derrocarlos.

Su vida va en contra del ritmo actual por las mañanas, Juan cruza la montaña para ayudar a Antolina a pastorear las cabras y ovejas. Juntos, se dedican a las tareas del campo correspondientes, a cuidar de los animales y de sus huertas y también de muros de piedra que construyen con sus propias manos.

Antolina vive junto a su hijo Clemente y Juan camina hasta la choza de ella para ayudarla con el pastoreo de los animales.

En ninguina de las dos casas tienen electricidad ni agua corriente. Hablarse entre ellos sin verse cara a cara es imposible y ante la pregunta ¿Cómo pueden vivir así? La respuesta es: "Mejor allá, para poder durar más. Así no nos vemos los días de mal humor’”.

Juan y Antolina llevan 50 años juntos, pero no parecen haber perdido la chispa. La ronrisa de ambos aún es un lenguaje que rompe cualquier barrera pese a la distancia.