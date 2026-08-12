Las cuatro señales de que la relación con tu pareja está en etapa terminal

El consultorio crea un espacio estructurado para desacelerar los conflictos. Las herramientas brindadas ayudan a tomar decisiones reflexivas sobre el futuro.

La falta de amabilidad es una señal terminal para las parejas.

La educadora Leanne Yau comparte una visión similar sobre las separaciones. "Amar a alguien no es quedarse a su lado sin importar el costo. Amar a alguien es querer lo mejor para esa persona", afirma la experta.

Reconocer la incapacidad de brindar felicidad justifica la ruptura como un gesto de amor. Drury nota con frecuencia la llegada de personas con resentimientos acumulados que buscan separarse de forma saludable.

Actitudes que destruyen una relación

El Instituto Gottman estudia las estrategias para construir vínculos sólidos. Los investigadores de la entidad identificaron conductas que predicen el fin del vínculo amoroso. Los especialistas denominan a estos factores como los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. La presencia de estos elementos suele ser visible desde las primeras sesiones.

Crítica: juzgar el carácter del otro en lugar de expresar el efecto de una acción.

Desprecio: recurrir a burlas, menosprecios o ridiculizaciones.

Actitud defensiva: rechazar o ignorar los comentarios del interlocutor.

Evasión: negarse a participar en conversaciones difíciles al alejarse del lugar.

La terapeuta Rachel Seymour advierte sobre la gravedad de estos signos. "Por lo general, todos son visibles desde las primeras etapas de asistir a terapia, una vez que exhiben estas señales, es muy difícil recuperarse", detalla Seymour. El regreso a la normalidad requiere la disposición de ambas partes para esforzarse.

Mantener la comunicación es vital para mantener la pareja estable.

El resentimiento como factor terminal

La psicoterapeuta Helen Mayor señala que la falta de amabilidad genera problemas graves por sí sola. La profesional recuerda el caso de un hombre infiel en un momento de vulnerabilidad. La esposa deseaba reconstruir el vínculo a pesar del engaño, pero Mayor notó un final inminente al escuchar la historia sobre cómo se conocieron.

La mujer relató los momentos íntimos con mucho sentimentalismo, pero por su parte, el esposo redujo la historia a simples datos concretos. "En las sesiones individuales, él decía que era muy consciente de sí mismo, en la terapia conjunta, decía cosas brutales sobre su esposa", recuerda Mayor. El hombre carecía de empatía o consideración humana hacia ella, un factor decisivo para confirmar la separación definitiva.