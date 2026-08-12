Las cuatro señales de que la relación con tu pareja está en etapa terminal

La terapia de pareja experimenta un momento de gran popularidad en la cultura contemporánea. Los psicólogos ocupan roles centrales en diversos programas de televisión para guiar a las personas a través de sus dificultades, que se pueden detectar con diversas señales.
Un estudio del Journal of Marital and Family Therapy afirma que el 70% de los asistentes nota mejoras en la relación. Sin embargo, la ruptura representa en ocasiones la mejor alternativa para ambas partes.
La psicoterapeuta Aoife Drury explica las condiciones necesarias para el éxito del tratamiento. "La terapia funciona mejor cuando las personas llegan con cierto sentido de compañerismo o motivación compartida para entenderse mutuamente", sostiene la especialista.
El consultorio crea un espacio estructurado para desacelerar los conflictos. Las herramientas brindadas ayudan a tomar decisiones reflexivas sobre el futuro.
La educadora Leanne Yau comparte una visión similar sobre las separaciones. "Amar a alguien no es quedarse a su lado sin importar el costo. Amar a alguien es querer lo mejor para esa persona", afirma la experta.
Reconocer la incapacidad de brindar felicidad justifica la ruptura como un gesto de amor. Drury nota con frecuencia la llegada de personas con resentimientos acumulados que buscan separarse de forma saludable.
Actitudes que destruyen una relación
El Instituto Gottman estudia las estrategias para construir vínculos sólidos. Los investigadores de la entidad identificaron conductas que predicen el fin del vínculo amoroso. Los especialistas denominan a estos factores como los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. La presencia de estos elementos suele ser visible desde las primeras sesiones.
- Crítica: juzgar el carácter del otro en lugar de expresar el efecto de una acción.
- Desprecio: recurrir a burlas, menosprecios o ridiculizaciones.
- Actitud defensiva: rechazar o ignorar los comentarios del interlocutor.
- Evasión: negarse a participar en conversaciones difíciles al alejarse del lugar.
La terapeuta Rachel Seymour advierte sobre la gravedad de estos signos. "Por lo general, todos son visibles desde las primeras etapas de asistir a terapia, una vez que exhiben estas señales, es muy difícil recuperarse", detalla Seymour. El regreso a la normalidad requiere la disposición de ambas partes para esforzarse.
El resentimiento como factor terminal
La psicoterapeuta Helen Mayor señala que la falta de amabilidad genera problemas graves por sí sola. La profesional recuerda el caso de un hombre infiel en un momento de vulnerabilidad. La esposa deseaba reconstruir el vínculo a pesar del engaño, pero Mayor notó un final inminente al escuchar la historia sobre cómo se conocieron.
La mujer relató los momentos íntimos con mucho sentimentalismo, pero por su parte, el esposo redujo la historia a simples datos concretos. "En las sesiones individuales, él decía que era muy consciente de sí mismo, en la terapia conjunta, decía cosas brutales sobre su esposa", recuerda Mayor. El hombre carecía de empatía o consideración humana hacia ella, un factor decisivo para confirmar la separación definitiva.
En pocas palabras
- Señales destructivas: terapeutas advierten sobre comportamientos que deterioran las relaciones de pareja.
- Diagnóstico de la relación: identificar actitudes negativas es crucial para evaluar el estado actual del vínculo.
- Cuatro Jinetes del Apocalipsis: crítica, desprecio, actitud defensiva y evasión predicen el fin de una relación.