Aunque pasaron algunos años desde su estreno, Coco, la película de Disney inspirada en la tradición mexicana del Día de los Muertos, se mantiene entre las películas más emocionantes por el mensaje que trae detrás. Pues más allá de la trama, encierra una reflexión conmovedora sobre la memoria, la identidad y los lazos que trascienden el tiempo.
Para entender por qué esta película logra conmover a miles de personas, hay que conocer algunas de las lecciones de vida que transmite este clásico del cine familiar.
"Coco" no es una simple película animada: las 6 lecciones que transmite y debes conocer
Hace algunos años Disney decidió lanzar ‘Coco’ para rememorar el Día de los Muertos en México. Lo que pocas personas saben es que ver esta película es un paso necesario en la vida y no solo por los colores y los personajes, sino por las lecciones que nos ha dejado. Algunas de ellas son:
Luchar por los sueños propios: una de las primeras lecciones de Coco es que no hay nada más importante que luchar por aquello que deseamos. Debemos pelear por ello y conseguirlo cueste lo que cueste.
La muerte no implica olvidar a quien se fue: durante toda la película aprendimos que, mientras los recordemos, seguirán con nosotros, y que la verdadera muerte es el olvido.
Pasar tiempo en familia es importante: el tiempo que se comparte en familia ayudará a mantener vivo el recuerdo.
El poder de perdonar: perdonar es lo que nos hace humanos, perdonar al que se equivocó y escuchar al que quiere disculparse.
La música alegra el alma: la música es un pilar en nuestras vidas y puede hacer maravillas, incluso devolver la alegría a quienes la han perdido.
No tener miedo a ser quien deseamos ser: debemos hacer lo que nos sentimos capaces de hacer, lo que deseamos ser y nos llena de ilusión.
Además, la película recalca que no hay que dejarse llevar por las apariencias, que la amistad y la familia son un pilar en la vida de los cuales debemos apoyarnos.
En pocas palabras
- Lecciones de vida: la película Coco de Disney enseña sobre luchar por sueños, la importancia de recordar y el perdón.
- Memoria y familia: el film resalta que la verdadera muerte es el olvido y que el tiempo familiar mantiene vivo el recuerdo.
- Identidad y música: Coco promueve no temer ser quien deseamos y celebra el poder de la música para alegrar el alma.