"Coco" no es una simple película animada: las 6 lecciones que transmite y debes conocer

Luchar por los sueños propios: una de las primeras lecciones de Coco es que no hay nada más importante que luchar por aquello que deseamos. Debemos pelear por ello y conseguirlo cueste lo que cueste.

La muerte no implica olvidar a quien se fue: durante toda la película aprendimos que, mientras los recordemos, seguirán con nosotros, y que la verdadera muerte es el olvido.

Pasar tiempo en familia es importante: el tiempo que se comparte en familia ayudará a mantener vivo el recuerdo.

Coco enseña que solo muere quien es olvidado y que la música puede alegrarnos.

El poder de perdonar: perdonar es lo que nos hace humanos, perdonar al que se equivocó y escuchar al que quiere disculparse.

La música alegra el alma: la música es un pilar en nuestras vidas y puede hacer maravillas, incluso devolver la alegría a quienes la han perdido.

No tener miedo a ser quien deseamos ser: debemos hacer lo que nos sentimos capaces de hacer, lo que deseamos ser y nos llena de ilusión.

Además, la película recalca que no hay que dejarse llevar por las apariencias, que la amistad y la familia son un pilar en la vida de los cuales debemos apoyarnos.