Avatar, la película más taquillera de la historia esconde un gran mensaje y enseñanza

Avatar es una de las películas más taquilleras de la historia, seguida por Vengadores: Endgame. A primera vista parece una historia clásica de aventuras y ciencia ficción sobre la invasión a un mundo alienígena. Sin embargo, la película fue creada como una alegoría profunda sobre la relación de la humanidad con la naturaleza, la tecnología y el poder.
El éxito en taquilla es fundamental para la industria cinematográfica y determina el reconocimiento de una producción como un verdadero fenómeno de masas, así que no por nada Avatar estuvo ahí.
Desde su estreno en 2009, Avatar encabeza la lista con una recaudación de 2.923 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el mensaje que dejó a todas las personas reflexionando? Nosotros te lo contamos.
El significado y mensaje que deja la película Avatar
La película narra la historia de Jake Sully, un marine que viaja al planeta Pandora y debe decidir entre los humanos y los Na’vi en una trama de ciencia ficción pionera en tecnología audiovisual. Sin embargo, más allá de lo que ocurre, lo que realmente muestra la película es la magia de su significado:
- Muestra la naturaleza como un ser vivo, no como un recurso.
- Habla del daño del extractivismo y la desconexión humana.
- Eywa representa la conciencia universal, la red que todo lo conecta.
- La vida, la muerte y la memoria son ciclos sagrados.
- No existe nada aislado, ni siquiera las decisiones.
- Los animales son aliados y maestros.
- La película Avatar habla del respeto antes de la dominación.
- Muestra que hay que tener empatía con todas las especies y personas.
- Denuncia la invasión, el despojo y la imposición cultural.
- Pone en evidencia la violencia disfrazada de "progreso".
- Honrar lo sagrado es importantísimo en la vida.
- Habla de lo importante que es la conexión con el Espíritu en tu vida diaria.
- Enseña a mirar y aceptar al otro de verdad, con amor y sin juzgar.
Además, el término Avatar no es casualidad; proviene del sánscrito avatra, que en la tradición hindú significa "descenso" o la encarnación terrestre de una deidad para restaurar el equilibrio armónico cuando el mundo se degrada.