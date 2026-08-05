La poderosa lección y enseñanza que deja la película Toy Story 5

Quién hubiera imaginado que una historia basada en "juguetes vivos" capaces de pensar, sentir y vivir aventuras cuando los humanos no están presentes, marcaría un antes y un después en la animación cinematográfica desde aquel 1966 en que salió la primera película de Toy Story.
Si bien cada una de las películas tiene un mensaje en particular, la última, es decir, Toy Story 5 tiene una enseñanza única, ya que es la final.
La lección más poderosa de Toy Story 5 no es sobre juguetes: cuál es la enseñanza
El lanzamiento de su quinta entrega, este 2026, aborda temas actuales y cercanos para el público familiar, además de reflexionar sobre el paso del tiempo y la importancia de adaptarse a los cambios.
En la primera película estrenada en 1995, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto se mostraron como algo más profundo que ser simples juguetes; valoran la amistad, la lealtad, el crecimiento y el miedo.
Sin embargo, en esta película actual, la pregunta que intenta plantear es diferente: ¿qué pasa cuando los juguetes ya no compiten contra otros juguetes, sino contra las pantallas? Bien, esa es una de las enseñanzas principales; Toy Story 5 no es sobre juguetes, es sobre la tecnología y la infancia.
El mensaje que hay detrás va mucho más allá de un simple planteamiento de dejar de lado los dispositivos, y entiende que la tecnología puede ser útil, pero no debería reemplazar aquello que nos hace humanos. En este sentido, destaca:
- Recalca que los amigos de verdad se hacen en la vida real, no a través de una pantalla.
- Las pantallas también pueden propiciar fenómenos como el ciberacoso, según recuerda la película.
- Muestra la importancia de mantener el diálogo y la comunicación en todo momento.
- Muestra la necesidad que pueden sentir algunos niños de cambiar para encajar en un grupo de amigos.
- El mensaje de la película Toy Story 5 no es que las pantallas sean malas, sino que se tienen que percibir como un extra y no como el centro de la vida de los más chicos.
- Habla del miedo a ser reemplazados, a dejar de ser importantes o el favorito, incluso a no ser el mejor.
En pocas palabras
- Toy Story 5: Explora la reflexión sobre el paso del tiempo y la adaptación a los cambios.
- Mensaje central: La tecnología no debe reemplazar las interacciones humanas reales y la comunicación.
- Enseñanza: El valor de la amistad en el mundo real frente al ciberacoso y las pantallas.