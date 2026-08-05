La poderosa lección y enseñanza que deja la película Toy Story 5

En la primera película estrenada en 1995, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto se mostraron como algo más profundo que ser simples juguetes; valoran la amistad, la lealtad, el crecimiento y el miedo.

Sin embargo, en esta película actual, la pregunta que intenta plantear es diferente: ¿qué pasa cuando los juguetes ya no compiten contra otros juguetes, sino contra las pantallas? Bien, esa es una de las enseñanzas principales; Toy Story 5 no es sobre juguetes, es sobre la tecnología y la infancia.

Además de la tecnología, plasma el miedo al reemplazo.

El mensaje que hay detrás va mucho más allá de un simple planteamiento de dejar de lado los dispositivos, y entiende que la tecnología puede ser útil, pero no debería reemplazar aquello que nos hace humanos. En este sentido, destaca: