Netflix confirmó a los actores de "Mejor que en las películas", el éxito de Lynn Painter

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Diez años después, Liz está en su último año de instituto. Es un momento que debería estar plagado de metas e hitos dignos de la gran pantalla, y necesita la ayuda de Wes. Michael, el chico por el que lleva colada toda la vida, acaba de volver a la ciudad, y desgraciadamente ha hecho muy buenas migas con Wes. Lo que significa que, si Liz quiere que Michael por fin se fije en ella y, con suerte, la invite a ir al baile de fin de curso, necesita a su vecino.

Pero mientras Liz y Wes empiezan a conspirar para conseguir su objetivo, ella se sorprende al descubrir que, en realidad, le gusta pasar tiempo con él. Y mientras continúan acercándose, Liz deberá reexaminar todo lo que pensaba que sabía sobre el amor, y replantearse sus propias ideas de cómo debería ser un 'felices para siempre'.

¿Quiénes serán los protagonistas de "Mejor que en las películas"?

El entusiasmo por llevar la novela al cine ha sido grande por los seguidores de esta autora que ya se sabe quiénes serán los protagonistas. Según informó Tudum, "hasta el momento, el reparto de la comedia romántica es el siguiente: Beatrice Kitsos como Liz Buxbaum y David Iacono como Wes Bennett.

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¿"Mejor que en las películas" tiene una segunda parte?

La autora Lynn Painter publicó en 2024 la secuela o segunda parte de "Mejor que en las películas". Su título es "Nothing like the movies", pero se desconoce si este libro también será adaptado por Netflix.