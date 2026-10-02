Por amor, dedicó 40 años a plantar más de 7000 árboles en forma de guitarra para honrar a su esposa fallecida

En 1977, Graciela falleció repentinamente a los 25 años por un aneurisma cerebral, estando embarazada de su quinto hijo. Profundamente conmocionado, Pedro decidió que la mejor forma de homenajearla era hacer realidad su deseo olvidado. ¿Cómo lo logró? Con amor.

Cuando empezó a consultar con varios paisajistas, estos le rechazaron la propuesta por considerarla irrealizable, así que el productor asumió la tarea y cumplió el sueño de su amada por su cuenta. Diseñó los planos y ubicó a sus cuatro hijos en el terreno como puntos de referencia para calcular y trazar las líneas exactas del instrumento.

Para que se noten los detalles, utilizó cipreses, de un tono más verdoso, y eucaliptos, con una coloración más azulada.

Así, la familia plantó a mano más de 7.000 árboles a lo largo de un kilómetro de extensión, usando tonos verde oscuro para el contorno, el mástil y el calado en forma de estrella, y eucaliptos azules para dibujar las seis cuerdas. Pese a que las sequías, vientos y plagas arruinaron las primeras siembras, Pedro resembró pacientemente cada ejemplar mientras conducía 15 kilómetros diarios para llevar a sus hijos a la escuela.

Con los años, su obra tomó forma y en 2007, el satélite Terra de la NASA fotografió la guitarra desde el espacio, pero él nunca la vio con sus propios ojos desde el aire por su temor a volar.

Tras rehacer su vida junto a María de los Ángeles Ponzi y ver crecer a sus nietos, tristemente Pedro falleció a los 79 años, dejando a la vista lo que uno puede ser capaz de hacer por amor verdadero y que ni la muerte es el límite para hacer un buen acto por alguien a quien se ama.