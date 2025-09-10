La subasta de guitarras decomisadas por la Aduana Mendoza, con récord de inscriptos

Aduana y DGI secuestran 84.000 kilos de maíz en Mendoza (1).jpg Personal de la Aduana de Mendoza, perteneciente a la ex AFIP, decomisó las guitarras que ahora serán subastadas.

Los requisitos para anotarse en la subasta

Juan Tapia, jefe del Departamento Aduana de Mendoza, dispuso que el acto sea exclusivamente bajo la modalidad electrónica.

Los interesados podrán presentar sus ofertas en la web del Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar/ hasta el viernes 18 de septiembre, día previsto para finiquitar el acto.

Antes, el plazo para inscribirse corre hasta el miércoles 16, a las 12, en la misma web del banco.

Los instrumentos están divididos en 10 lotes por casi $2 millones como punto de partida de la subasta. Y aunque se entregarán en el estado en que se encuentran, la mercadería fue sometida a verificación, clasificación arancelaria y aforo por parte de Aduana.

Anexo subasta Aduana- setiembre 2025

La subasta de ARCA: guitarras, bajos y algo más

Se trata de 5 guitarras de las marcas Fender y Mercury, entre otras, además de un bajo y 7 micrófonos. También 8 estéreos, un receptor y un cabezal móvil, todos divididos en lotes y a un precio base tentador respecto a su valor real de mercado.

Por ejemplo, la legendaria Fender Stratocaster supera los $500.000 y puede llegar a los $900.000 de acuerdo al modelo, accesorios y antigüedad. Pero arrancará la subasta con un precio base de $250.000.

El interés queda expuesto en el meteórico crecimiento de las visitas. Es que de las casi 2.000 visitas registradas el día del lanzamiento (lunes 8) treparon a 69.300 al promediar el miércoles 10. Y promete crecer todavía más, si se tiene en cuenta que el plazo para inscribirse vence dos días antes de la subasta.

Los lotes ya empezaron a exhibirse desde el mismo lunes 8 en el depósito de Aduana Mendoza, ubicado en Peltier 721, de Ciudad.

"Si gano ¿me las envían a mi domicilio?". "Donde se pueden ver?" "Soy de Misiones ¿cómo hago el depósito de la garantía". Preguntas por el estilo se acumulan en el sitio web del Banco Ciudad de todos los rincones del país, sobre todo Mendoza, Buenos Aires y Rosario.

Los precios base de la subasta arrancan en los $16.829 para una guitarra Takamine y llegan a los $250.000, según el tipo de artículo y la cantidad.