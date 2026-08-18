Lámpara de sal: cómo elegir la adecuada para tu casa según espacio, tamaño y beneficios

Los adornos siempre cumplen una función aunque no se haya comprado con esa intención y para que su efecto abundante y significado sean notorios, la forma de elegirla y usarla lo es todo. Por eso, elegir una lámpara de sal de himalaya va más allá de simplemente seleccionar un color.

Primero que nada, el tamaño debe corresponder al tamaño de la habitación donde la pondrás. Las lámparas más grandes emiten iones negativos con mayor eficacia y son ideales para espacios amplios, mientras que las más pequeñas son perfectas para dormitorios u oficinas pequeñas.

Las lámparas de sal del Himalaya suelen ser elogiadas por sus supuestos beneficios para la salud.

Además, comprobar la calidad y autenticidad tiene que ser un paso clave. Para aprovechar al máximo sus beneficios, es fundamental asegurarse de que su lámpara de sal del Himalaya sea auténtica. Así mismo, tener en cuenta los componentes eléctricos también ayuda. La lámpara de sal debe incluir un cable y una bombilla con certificación UL en un lugar donde no se exponga demasiado y pueda ser beneficioso para vos y tu hogar.