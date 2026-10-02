Tener internet en casa es una necesidad casi tan básica como otras y tener una buena cobertura por todo el hogar es fundamental para trabajar, estudiar o disfrutar de sus servicios. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo es posible que la señal atraviese incluso paredes y a cuánta distancia llega?
Si bien los fabricantes suelen dar una estimación de cuántos metros cuadrados son capaces de cubrir sus dispositivos, pocos saben la respuesta. Te lo contamos.
¿A cuántos metros de distancia llega la señal del Wi-Fi de tu casa cuando atraviesa paredes?
El alcance real de la señal Wi-Fi cuando atraviesa paredes dentro de una casa no es una cifra única, ya que depende directamente de la frecuencia de la red utilizada y del tipo de material de las estructuras.
En promedio el alcance útil de la banda de 2,4 GHz es de entre 15 y 25 metros, mientras que en la banda de 5 GHz este alcance útil disminuye considerablemente a entre 7 y 12 metros. Lo cierto es que se trata de cifras por debajo de los 45 metros que se suelen promocionar, ya que son medidas estándar calculadas en espacios abiertos al aire libre sin ningún obstáculo de por medio.
Sin embargo, cuando la señal debe atravesar paredes concretas en el interior de la casa, las distancias específicas pueden ser:
- Cuando hay 1 pared interior, la frecuencia de 2,4 GHz alcanza entre 15 y 20 metros, mientras que la frecuencia de 5 GHz alcanza entre 7 y 10 metros.
- Con 2 o 3 paredes interiores, el alcance baja y hay entre 8 y 12 metros en la banda de 2,4 GHz y apenas entre 3 y 5 metros en la banda de 5 GHz.
- A través de una pared u hormigón, la señal se reduce a un rango de 4 a 8 metros en 2,4 GHz y a tan solo 1 a 3 metros en 5 GHz.
Es decir, un solo router de internet tradicional logra cubrir aproximadamente 120 metros cuadrados en una misma planta usando la frecuencia de 2,4 GHz, o unos 75 metros cuadrados en una vivienda de dos pisos.
Asimismo, un sistema de red Wi-Fi compuesto por otras conexiones llega a cubrir cerca de 250 metros cuadrados en una sola planta, o aproximadamente 120 metros cuadrados por nivel en casas de dos pisos.
En pocas palabras
- Alcance Wi-Fi: la señal varía entre 7 y 25 metros según la frecuencia y las paredes.
- Frecuencias: 2.4 GHz cubre más distancia (hasta 25m) pero 5 GHz es más rápido (hasta 12m).
- Obstáculos: paredes y hormigón reducen significativamente la cobertura, afectando la velocidad y alcance.