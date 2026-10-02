¿A cuántos metros de distancia llega la señal del Wi-Fi de tu casa cuando atraviesa paredes?

En promedio el alcance útil de la banda de 2,4 GHz es de entre 15 y 25 metros, mientras que en la banda de 5 GHz este alcance útil disminuye considerablemente a entre 7 y 12 metros. Lo cierto es que se trata de cifras por debajo de los 45 metros que se suelen promocionar, ya que son medidas estándar calculadas en espacios abiertos al aire libre sin ningún obstáculo de por medio.

Los materiales pesados como el hormigón y el ladrillo debilitan la cobertura inalámbrica del internet.

Sin embargo, cuando la señal debe atravesar paredes concretas en el interior de la casa, las distancias específicas pueden ser:

Cuando hay 1 pared interior, la frecuencia de 2,4 GHz alcanza entre 15 y 20 metros, mientras que la frecuencia de 5 GHz alcanza entre 7 y 10 metros.

interior, la frecuencia de 2,4 GHz alcanza entre 15 y 20 metros, mientras que la frecuencia de 5 GHz alcanza entre 7 y 10 metros. Con 2 o 3 paredes interiores, el alcance baja y hay entre 8 y 12 metros en la banda de 2,4 GHz y apenas entre 3 y 5 metros en la banda de 5 GHz.

interiores, el alcance baja y hay entre 8 y 12 metros en la banda de 2,4 GHz y apenas entre 3 y 5 metros en la banda de 5 GHz. A través de una pared u hormigón, la señal se reduce a un rango de 4 a 8 metros en 2,4 GHz y a tan solo 1 a 3 metros en 5 GHz.

Es decir, un solo router de internet tradicional logra cubrir aproximadamente 120 metros cuadrados en una misma planta usando la frecuencia de 2,4 GHz, o unos 75 metros cuadrados en una vivienda de dos pisos.

Asimismo, un sistema de red Wi-Fi compuesto por otras conexiones llega a cubrir cerca de 250 metros cuadrados en una sola planta, o aproximadamente 120 metros cuadrados por nivel en casas de dos pisos.