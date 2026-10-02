Cuántas cucharadas de bicarbonato usar para dejar relucientes los azulejos del baño

Para solucionar este problema sin necesidad de recurrir a productos químicos costosos o elementos que dañen las paredes, existe un aliado infalible que todos tenemos en la alacena: el bicarbonato de sodio.

Limpiar los azulejos del baño puede ser una tarea sumamente difícil.

Cuántas cucharadas de bicarbonato dejan como nuevos los azulejos del baño

Para realizar una limpieza profunda y efectiva en las paredes de la ducha o en sectores puntuales con suciedad acumulada, la proporción ideal es fundamental para no desperdiciar producto ni dañar la superficie de tu baño.