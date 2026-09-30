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Truco casero

Cómo eliminar plagas en 5 segundos: chau hormigas, moscas y pulgones

Un remedio casero, ecológico y de muy bajo costo que actúa simultáneamente como insecticida, fungicida y reparador de hojas dañadas.

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Cómo eliminar plagas en 5 segundos: chau hormigas, moscas y pulgones

Cómo eliminar plagas en 5 segundos: chau hormigas, moscas y pulgones

Las plagas son una amenaza presente en el jardín de tu casa y afectan negativamente a cualquier ser vivo. Pero salvar a tus plantas, flores y árboles frutales afectados es posible con ingredientes naturales y de fácil acceso. Te enseñamos la fórmula poco conocida, pero efectiva y comprobable.

El problema que sufren todos los que tienen jardín son las amenazas: como las enfermedades fúngicas y las plagas de insectos y ácaros como pulgones, mosca blanca, araña roja, orugas, gusanos y el minador de hojas.

Si últimamente notaste su presencia en casa, te enseñamos el secreto que las elimina en 5 minutos.

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Elimina las plagas de tu jardín.

Cómo eliminar plagas en 5 segundos con esta fórmula

Para que esta fórmula anti plaga funcione, debes usar 2 rodajas de cebolla, 1 diente de ajo, bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Respecto a la preparación y proporciones, es fundamental saber que se trata de un concentrado y que se deben respetar las cantidades para no dañar tus plantas.

Lo primero que debes hacer es machacar la cebolla y el ajo para liberar sus jugos e integrarlos. Después agrega el bicarbonato de sodio, el agua oxigenada y medio vaso de agua para disolver bien la mezcla. Por último, diluye el concentrado obtenido en 1,5 a 2 litros de agua antes de su uso.

Para aplicarlo debes rociar con un pulverizador tu jardín o plantas, cubriendo tanto la parte frontal como el envés de las hojas enfermas. Para que este truco haga efecto, debes aplicar la mezcla al menos una vez a la semana y se pueden conservar sus propiedades hasta por tres semanas.

Usa esta mezcla casera para eliminar plagas en 5 minutos.

Usa esta mezcla casera para eliminar plagas en 5 minutos.

Beneficios de este truco

  • La cebolla tiene propiedades fungicidas, ahuyenta plagas y ayuda a revivir el tono verde de las hojas.
  • El ajo es como un repelente natural altamente efectivo y protege la capa vegetal de la planta.
  • El bicarbonato de sodio sirve para desinfectar y sanear la superficie foliar, destruyendo la presencia de hongos.
  • El agua oxigenada se aplica para aumentar la efectividad del preparado, atacando plagas y daños al contacto sin perjudicar los tejidos de la planta.

En pocas palabras

  • Remedio casero: una fórmula ecológica y económica para combatir plagas y fungir como fungicida.
  • Ingredientes y preparación: la mezcla incluye cebolla, ajo, bicarbonato y agua oxigenada, diluidos en agua.
  • Aplicación y beneficios: se rocía semanalmente, siendo efectivo contra diversas plagas y dañinos para hongos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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