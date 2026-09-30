Cómo eliminar plagas en 5 segundos: chau hormigas, moscas y pulgones

Elimina las plagas de tu jardín.

Cómo eliminar plagas en 5 segundos con esta fórmula

Para que esta fórmula anti plaga funcione, debes usar 2 rodajas de cebolla, 1 diente de ajo, bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Respecto a la preparación y proporciones, es fundamental saber que se trata de un concentrado y que se deben respetar las cantidades para no dañar tus plantas.

Lo primero que debes hacer es machacar la cebolla y el ajo para liberar sus jugos e integrarlos. Después agrega el bicarbonato de sodio, el agua oxigenada y medio vaso de agua para disolver bien la mezcla. Por último, diluye el concentrado obtenido en 1,5 a 2 litros de agua antes de su uso.

Para aplicarlo debes rociar con un pulverizador tu jardín o plantas, cubriendo tanto la parte frontal como el envés de las hojas enfermas. Para que este truco haga efecto, debes aplicar la mezcla al menos una vez a la semana y se pueden conservar sus propiedades hasta por tres semanas.

Usa esta mezcla casera para eliminar plagas en 5 minutos.

Beneficios de este truco