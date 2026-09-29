Cuántas cucharadas de bicarbonato se necesitan para desatascar tuberías en casa

Sin embargo, el secreto del éxito de este truco de limpieza no está solo en los ingredientes, sino en las proporciones exactas. La duda más común entre quienes buscan soluciones prácticas es saber con precisión cuántas cucharadas de bicarbonato se requieren para romper la grasa, los restos de comida y los cabellos acumulados en las tuberías sin dañarlas.

Bicarbonato en las tuberías: la medida exacta para destapar

Para realizar un mantenimiento correcto o solucionar un bloqueo leve o moderado, los especialistas en trucos caseros indican que la medida justa es utilizar entre media taza y una taza entera de bicarbonato de sodio, lo que equivale a unas 8 a 16 cucharadas soperas colmadas.