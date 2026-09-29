Antes de llamar de urgencia a un plomero o gastar plata en productos químicos corrosivos que dañan las tuberías, existe una fórmula casera, económica y sumamente efectiva, con el bicarbonato de sodio como protagonista que se convirtió en tendencia por sus resultados inmediatos en cualquier casa.
Cuántas cucharadas de bicarbonato se necesitan para desatascar tuberías en casa
El bicarbonato de sodio puede ser efectivo para destapar las tuberías en tu casa. ¿Cuántas cucharadas se necesitan?
Sin embargo, el secreto del éxito de este truco de limpieza no está solo en los ingredientes, sino en las proporciones exactas. La duda más común entre quienes buscan soluciones prácticas es saber con precisión cuántas cucharadas de bicarbonato se requieren para romper la grasa, los restos de comida y los cabellos acumulados en las tuberías sin dañarlas.
Bicarbonato en las tuberías: la medida exacta para destapar
Para realizar un mantenimiento correcto o solucionar un bloqueo leve o moderado, los especialistas en trucos caseros indican que la medida justa es utilizar entre media taza y una taza entera de bicarbonato de sodio, lo que equivale a unas 8 a 16 cucharadas soperas colmadas.
Esta cantidad es la ideal para generar la reacción química necesaria dentro de los conductos cuando se combina con el siguiente paso fundamental del proceso.
El paso a paso definitivo para destapar desagües
- Preparación: retirá el agua estancada que pueda quedar en la superficie de la bacha o la ducha tanto como sea posible.
- Aplicación del polvo: verter las 8 a 16 cucharadas soperas (o media taza) de bicarbonato directamente en la boca de la tubería. Asegurate de que caiga bien dentro del conducto.
- La efervescencia: a continuación, agregá una taza de vinagre blanco caliente de golpe. En ese preciso instante se producirá una reacción efervescente natural (burbujas y espuma) que comenzará a desintegrar la suciedad orgánica incrustada en las paredes de los caños.
- Tiempo de acción: colocá un tapón o un paño viejo sobre el desagüe para contener los gases de la reacción y dejá que actúe durante unos 15 o 20 minutos.
- El arrastre final: pasado ese tiempo, retirá el paño y verté con cuidado una olla de agua hirviendo. El agua caliente cumplirá la función de arrastrar definitivamente los residuos disueltos, dejando las cañerías libres y neutralizando por completo los malos olores que suelen subir desde el desagüe.
En pocas palabras
- Bicarbonato y vinagre: la solución casera para destapar tuberías en casa que se viralizó por sus resultados.
- Proporción ideal: se recomiendan entre 8 y 16 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio.
- Modo de uso: combinar bicarbonato con vinagre caliente y agua hirviendo para un efecto desobstructor.